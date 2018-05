Verbindungstechnik-Spezialist Norma erhöht Umsatzziel für 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group wird für das laufende Jahr zuversichtlicher und erhöht sein Umsatzziel.



Der um währungsbereinigte Umsatz soll 2018 ohne mögliche Übernahmen nun um rund 5 bis 8 Prozent zulegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Maintal mit. Vor allem laufen die Geschäfte in der Region Amerika und Asien-Pazifik den Angaben zufolge besser als ursprünglich erwartet. Zuvor hatte Norma einen Zuwachs von rund 3 bis 5 Prozent angepeilt.

An der Prognose für die um Sonderposten bereinigte operative Marge (Ebita) hielt der Verbindungstechnik-Spezialist fest. Sie soll wie im Vorjahr über 17 Prozent liegen. Die Aktie legte zuletzt mehr als zwei Prozent zu.

Im ersten Quartal legte der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen im Jahresvergleich um knapp sieben Prozent auf 272,6 Millionen Euro zu. Das operative Ergebnis (Ebita) erhöhte sich leicht auf 45,7 Millionen Euro. Damit ergab sich eine bereinigte Ebitda-Marge in Höhe von 16,8 Prozent, nach 17,7 Prozent ein Jahr zuvor. Das Unternehmen will an diesem Mittwoch (9.5.) seine vollständige Quartalsbilanz vorlegen./mne/jha/