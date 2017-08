Verbindungen in die Cloud ab jetzt genauso flexibel wie Präsenz in der Cloud

Level 3 Cloud Connect Lösungen bieten sicheren Self-Service-Zugangzu AWSBroomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - - Unternehmen findenzusehends neue Wege, sich die Größe und Flexibilität der Cloudzunutze zu machen. Dabei stellen viele fest, dass sie ein Netzwerkbenötigen, das der Flexibilität der virtuellen Umgebungen gerechtwird. Level 3 Communications, Inc. (http://www.level3.com/) (NYSE:LVLT) stellt Kunden deshalb eine neue Self- Service-Option im Rahmenseiner Cloud Connect Lösung bereit, die nicht nur das Potenzial derCloud, sondern auch der damit verbundenen Netzwerke optimiert.Die neue Funktion der Level 3 Cloud Connect Lösung(http://www.level3.com/en/products/cloud-connect/) ist einskalierbares Ethernet-Angebot, mit dem Kunden mehrere virtuellelokale Netzwerke (VLANs) auf einem einzigen Ethernet Virtual Circuit(EVC) von ihren Rechenzentren über AWS Direct Connect zu Amazon WebServices (AWS) hosten können. Dies unterstützt Unternehmen bei derOptimierung ihrer cloudbasierten Workloads.Erfahren Sie hier (http://www.level3.com/-/media/files/brochures/en_dataserv_br_elynk.pdf), wie Level 3 Cloud Connect den Zugang zurCloud genauso flexibel gestaltet wie die Cloud selbst:Fakten im Überblick:- Zudem können Kunden Bandbreite über ihre Amazon Virtual PrivateCloud (Amazon VPC) Instances teilen.- Level 3 ist AWS Direct Connect Partner im AWS Partner Network(APN). Die Cloud Connect Lösung von Level 3 nutzt AWS DirectConnect, um dedizierte Verbindungen in die AWS Cloudbereitzustellen.- Kunden haben die Möglichkeit, mithilfe der Level 3 Cloud ConnectLösung VLANs, einschließlich der Verbindungen zu ihren virtuellenprivaten Clouds, nahezu in Echtzeit über das MyLevel3 Portal odervia API für AWS zu ergänzen oder zu entfernen.- Die Level 3 Cloud Connect Lösung ist eine dedizierteDirektanbindung an die Cloud, was eine zusätzliche Sicherheitsebenefür die Multi-Cloud-Umgebung von Kunden schafft.- Im kombinierten Einsatz mit der Adaptive Network Control Lösung vonLevel 3 erhalten Kunden eine noch weiter gesteigerte Transparenzund Kontrolle einschließlich granularem Echtzeit-Reporting und derFähigkeit, Bandbreite je nach wechselndem Bedarf nach oben oderunten zu skalieren.- Kunden können auf dieses dedizierte Ethernet-Angebot über dieausgezeichnete Level 3 Metro 2.0 Ethernet-Präsenz (http://news.level3.com/2017-02-28-Level-3-Expands-Dynamic-Ethernet-Services-to-Asia-Pacific) zugreifen, die rund 290 Märkte in Nordamerika, EMEA unddem asiatisch-pazifischen Raum abdeckt.Zitat:Paul Savill, SVP Core Products bei Level 3"Unternehmen brauchen heutzutage klare Wettbewerbsvorteile, damitsie in unserer Welt des digitalen Wandels konkurrenzfähig bleibenkönnen. Die Level 3 Cloud Connect Lösung ist der nächsteEvolutionsschritt - das Netzwerk entspricht dem Cloud-Erlebnis undgibt Kunden mehr Leistung und Flexibilität an die Hand".- Die Rolle von Adaptive Networking in der digitalen Transformation (http://www.netformation.com/level-3-pov/the-role-of-adaptive-networking-in-digital-transformation?tags=adaptive-networking-custom-cloud-ecosytems-digital-transformation-hybrid-connectivity-network-network-based-security-real-time-communications)- Erfahren Sie hier, warum die Art und Weise der Cloud-Anbindungzählt (https://www.slideshare.net/Level3Communications/how-you-connect-to-the-cloud-matters)- Entdecken Sie, wie sich flexible Anbindungen an die Cloud (http://www.level3.com/-/media/files/brochures/en_dataserv_br_elynk.pdf)auszahlen Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) ist einFortune-500-Unternehmen, das regionale, nationale und globaleKommunikationsdienstleistungen für Unternehmens-, Behörden- undCarrierkunden bereitstellt. Das umfassende Level 3 Portfolio ansicheren, gemanagten Lösungen bietet Glasfaser- undInfrastrukturlösungen, Sprach- und Datenübertragung auf IP-Basis,Wide-Area-Ethernet-Dienste, Bereitstellung von Videos und Inhaltensowie Datacenter- und cloudbasierte Lösungen. Level 3 betreut Kundenin mehr als 500 Märkten und 60 Ländern. Dazu nutzt es eine globaleService-Plattform, die auf eigenen Glasfasernetzen in drei Kontinentenmit Anbindung an die umfangreich ausgebaute Seekabeltechnik aufbaut. 