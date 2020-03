Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die Verbesserung der humanitärenReaktionsmaßnahmen im Licht der immer komplexeren Natur globaler Notsituationenist das Hauptthema des 2. International Humanitarian Forum, das heute in Riadbegann.Mehr als 2.000 Delegierte und die Direktoren von sechs Agenturen der VereintenNationen sind in Riad für diese hochkarätige Veranstaltung zusammengekommen,welche Experten für humanitäre Fragen und globale Führungskräfte versammelt, umüber die Herausforderungen zu sprechen, denen sich die humanitäre Tätigkeitgegenübersieht, und wie Menschen in Not besser geholfen werden kann. Ziel desForums ist die Präsentation von Empfehlungen für künftige Wege der Billigunghumanitärer Maßnahmen.Bei den Sitzungen wurde auch über die humanitären Konsequenzen derCoronavirus-Krise (COVID-19) gesprochen.Dr. Abdullah Al Rabeeah, Supervisor General des King Salman Humanitarian Aid andRelief Centre (KSrelief), sagte zur Eröffnung der Veranstaltung: "Dieses Forumbildet für globale Experten für humanitäre Fragen eine einzigartige Gelegenheit,zusammenzukommen und konkrete, praktische und umsetzbare Möglichkeiten zufinden, die Hilfe für Bedürftige zu verbessern."Dr. Al Rabeeah setzte fort: "Humanitäre Maßnahmen, Entwicklung und Frieden sindmiteinander verbunden. Die meisten Krisen weltweit wurden von Menschenverursacht und in der internationalen Gemeinschaft besteht ein weltweites Gebot,zu gewährleisten, dass humanitäre Reaktionen so wirksam wie möglich sind. Zudemmüssen wir die Barrieren zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungniederreißen. Ob im Jemen, in Somalia oder im Kontext der Krise in Syrien: Wirmüssen handeln, um örtliche Kompetenzen zu stärken. Dies wird oftmals vergessen.Wenn wir diese Kapazitäten nicht ausbauen, werden wir weiterhin humanitäre Hilfezur Verfügung stellen, ohne nachhaltige Lösungen zu entwickeln."Mark Lowcock, Unter-Generalsekretär für humanitäre Angelegenheiten undKoordinator für Notfallhilfe der UN, sagte im Namen von Generalsekretär AntónioGuterres: "Ich bin dem Königtum Saudi-Arabien dankbar für seine großzügigeUnterstützung der UN und speziell für seine umfassende humanitäre Arbeit imJemen. Diese Region wird zu einer immer wichtigeren Drehscheibe humanitärerTätigkeit."Er setzte hinzu, dass das menschliche Leid, dessen Zeugen wir heute sind, eineReihe von Ursachen hat. "Die einzige Weise, auf diese humanitärenHerausforderungen zu reagieren, ist das Beheben von Konflikten, Aktivität zurMinderung der Auswirkungen des Klimawandels und Erfüllung der Ziele fürnachhaltige Entwicklung der UN."Zudem wurde über die Krise durch COVID-19 gesprochen. Dr. Tedros AdhanomGhebreyesus sagte über die öffentliche Reaktion auf diese Frage: "Wir müssen dieZahlen und Fakten in Betracht ziehen und das Richtige tun, statt in Panik zuverfallen. Panik und Furcht sind das Schlimmste."Zudem wurde bekannt gegeben, dass King Salman bin Abulaziz, Diener der beidenedlen heiligen Stätten, in Übereinstimmung mit der führenden Rolle des KönigtumsSaudi-Arabien im humanitären Bereich Sponsor der kommenden UN-Geberkonferenz zurFinanzierung des Humanitären Hilfeplans des Jahres 2020 für den Jemen sein wird.Zu den hochrangigen Teilnehmern des Forums gehörten: Dr. Abdullah Al Rabeeah,Supervisor General von KSrelief, Dr. Tedros Ghebreyesus, Generaldirektor derWeltgesundheitsorganisation, David Beasley, geschäftsführender Direktor des WFPsowie Mark Lowcock, Unter-Generalsekretär für humanitäre Angelegenheiten undKoordinator für Notfallhilfe. Hinzu kamen seine Exzellenz Reem Al Hashimy,Staatsminister der VAE für internationale Zusammenarbeit, Filippo Grandi,Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) sowie HenriettaFore, Direktorin der UNICEF.KSrelief unterzeichnete Verträge mit einer Reihe seiner wichtigen Partner,darunter UNPF, UNICEF und UNRWA. Diese Verträge werden eine Reihe humanitärerBereiche abdecken und Bedürftigen weltweit Notfallhilfe zuteil werden lassen.Details dieser Verträge werden morgen gemeinsam mit den Empfehlungen des Forumsbekannt gegeben.Pressekontakt:International Communication and Media Centremedia@ksrelief.orgWhatsApp: 00966 59 127 1130. Hinweis für Redakteure: VideoclipsMaterial für soziale Netzwerke und Fotos können vom KSreliefInternational Centre for Media and Communications (ICMC) bezogenwerden. Die Möglichkeit zur Anmeldung für Medien und weitereInformationen über die Sitzungen und Redner erhalten Sie unter:https://rihf.ksrelief.org/HomeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141445/4534883OTS: King Salman Humanitarian Aid and Relief CentreOriginal-Content von: King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, übermittelt durch news aktuell