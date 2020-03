Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die Verbesserung der humanitären Hilfeunter dem Eindruck der zunehmend komplexen Natur globaler Notlagen ist dasLeitthema des heute beginnenden 2. Riyadh International Humanitarian Forum. Zudem Spitzentreffen kommen Experten für humanitäre Hilfe undFührungspersönlichkeiten aus aller Welt, um über die Herausforderungen bei derBereitstellung humanitärer Hilfe und Strategien zur besseren Unterstützunghilfsbedürftiger Menschen zu sprechen. Bei dem Forum werden auch Vorschläge fürZukunftsmodelle erarbeitet.Dr. Abdullah Al Rabeeah, Chef des King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre(KSrelief), kommentierte: "Saudi-Arabien spielt in der internationalenhumanitären Gemeinschaft eine bedeutende Rolle und rangiert unter denwichtigsten Geberländern zwischen dem vierten und fünften Platz. Wir freuen unsdarüber, das Riyadh International Humanitarian Forum (RIHF) bereits zum zweitenMal auszurichten. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, humanitäre Hilfe auf derganzen Welt effektiver bereitzustellen."Dr. Al Rabeeah weiter: "Wir werden uns mit Experten für humanitäre Hilfetreffen, um über Strategien zu sprechen, wie wir die Wirkung unserer Arbeitverbessern können. Wir müssen neue Wege finden, um Bedürftigen besser zuhelfen."Zu der zweitägigen Veranstaltung reisen fast zweitausend Delegierte an. Nebenfünf zentralen Podiumsdiskussionen finden zwei Medien- und eineEhrenamtsveranstaltung statt. Unter anderem stehen die folgenden Themen auf derAgenda: "Die Beziehung zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklung", "GroßeMigrationsströme von Afrika über die Meere zu den Golfstaaten und nach Europa imhumanitären Umfeld", "Frauen, Kinder und Menschen mit Behinderungen inhumanitären Krisen und die Hürden bei humanitären Hilfsmaßnahmen","Evidenzbasiertes fachliches Arbeiten bei humanitären Hilfseinsätzen" und"Gesundheit im humanitären Kontext - Fokus auf übertragbare Krankheiten".Am 2. RIHF nehmen zahlreiche hochrangige Experten für humanitäre Hilfe teil,darunter Dr. Abdullah Al Rabeeah (Chef von KSrelief), David Beasley(geschäftsführender Direktor des WFP) und Mark Lowcock (UN-Untergeneralsekretärfür humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinator). Erwartet werden auchDr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO-Generaldirektor), S. E. Reem Al Hashimy(VAE-Staatsminister für internationale Zusammenarbeit), Filippo Grandi(UNHCR-Flüchtlingshochkommissar) und Henrietta Fore (UNICEF-Exekutivdirektorin).Hinweis an Redakteure:- Videoclips, Inhalte für soziale Medien und Fotos können beimKSrelief International Centre for Media and Communications (ICMC)angefordert werden.- Für Medienregistrierung und weitere Informationen zu denVeranstaltungen und Rednern besuchen Sie:https://rihf.ksrelief.org/HomePressekontakt:The International Communication and Media Centremedia@ksrelief.orgWhatsApp: 00966 59 127 1130Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141445/4535252OTS: King Salman Humanitarian Aid and Relief CentreOriginal-Content von: King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, übermittelt durch news aktuell