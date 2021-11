Verbessertes Jacquemaire Baby-Probiotikum fördert gesundes Wachstum in Säuglingen

Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 28. Oktober kündigte die jahrhundertealte französische Babynahrungsmarke Jacquemaire an, dass sie das "Starprodukt" Baby Probiotic aufwerten und offiziell auf den Markt bringen würde. Das Baby-Probiotikum wurde von den Rohstoffen über die Formeln bis hin zu den Verpackungen umfassend aufgewertet. Die Menschen sprechen in den höchsten Tönen von dem Produkt. Das Produkt wird von vielen KOL empfohlen.Die größte Änderung bei diesem Upgrade ist die Formel. Jacquemaire hat die ursprünglichen zwei Bakterien auf fünf importierte Bakterien erweitert, darunter Lactobacillus rhamnosus HN001, Bifidobacterium lactis HN019, Bifidobacterium animalis Bb-12, Bifidobacterium breve M-16V, und Lactobacillus fermentum CECT5716, die die Darmmikroflora ausgleichen, Verstopfung und Durchfall lindern, Magen-Darm-Infektionen bei Säuglingen reduzieren und den Selbstschutz des Körpers verbessern können. In der Zwischenzeit hat Jacquemaire speziell Sparassis crispa und doppelte Präbiotika hinzugefügt, um die Immunität zu stärken, die allergischen Symptome zu reduzieren und das Wachstum und die Vermehrung von Probiotika im Darmtrakt zu fördern. Jeder innovative Durchbruch und jede Verbesserung dient nur der besseren Versorgung von Babys.Jacquemaire wurde 1881 in Frankreich mitbegründet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Forschung im Bereich nahrhafter Lebensmittel für Säuglinge und Kinder und leistet einen Beitrag zur Entwicklung nahrhafter Lebensmittel für Säuglinge und Kinder. 2020 trat die Marke Jacquemaire offiziell in den chinesischen Markt ein und lancierte "Jacquemaire" mit einem brandneuen Image und setzte mit dem Markenkonzept "Basierend auf der jahrhundertealten europäischen Spezialforschung ist jeder Bissen entspannend und leicht" neue Segel. Inzwischen hat sich Jacquemaire mit dem berühmten chinesischen Schauspieler Dong Xuan zusammengetan, der als Markensprecher eingeladen wurde, und achtet bei jedem Bissen auf die Ernährung der chinesischen Babys. In Zukunft wird Jacquemaire das jahrhundertealte Forschungsgen der Marke weiterführen, um die Koexistenz von sicherer Ernährung und Genuss zu gewährleisten und das gesunde Wachstum von Babys zu schützen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1686702/image_5019359_8503779.jpgPressekontakt:Yuan Qin1938673922@qq.com+86-18101859854Original-Content von: Jacquemaire, übermittelt durch news aktuell