Verbesserte Wasserversorgung für mehr als 1 Million Menschen: KfW unterstützt libanesische Gastgemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen

Frankfurt am Main (ots) -- Bessere Lebensbedingungen für rund 75.000 syrische Flüchtlinge- 38 Mio. EUR für Wasserversorgungs-/ Abwasserentsorgungsprogramm- Entlastung für die durch den Flüchtlingszuzug zusätzlichbelastete libanesische InfrastrukturDie KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit demlibanesischen Wasserministerium (Ministry of Water and Energy ofLebanon (MoEW) einen Finanzierungsvertrag für einen Zuschuss in Höhevon 38 Mio. EUR unterzeichnet. Es handelt sich um die erste undzweite Phase eines Programms zur Verbesserung der Wasserversorgungund Abwasserentsorgung in verschiedenen Gastgemeinden des Libanon,die syrische Flüchtlinge aufgenommen haben.Vorgesehen sind zunächst Rehabilitierungen und Erweiterungen derTrinkwasserversorgungssysteme in Bezirken im Gebiet des MountLibanon, das rund eine Million Menschen erreicht, darunter 75.000syrische Flüchtlinge. Dabei handelt es sich unter anderem um dreiWasserwerke, Wasserleitungen, Reservoirs, Pumpstationen und neueBrunnen. Die bessere Versorgung und die höhere Qualität desTrinkwassers werden die Lebensbedingungen der libanesischenBevölkerung und der Flüchtlinge verbessern."Die Stärkung der libanesischen Gemeinden bei der Aufnahme vonsyrischen Flüchtlingen ist eine wichtige Unterstützung für das Land,damit es dem anhaltenden Flüchtlingsdruck standhalten kann. Weiterwird die öffentliche Infrastruktur entlastet und die Versorgung mitsauberem Trinkwasser für alle - Libanesen und geflüchtete Syrer -gewährleistet", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied des Vorstandsder KfW Bankengruppe.Die Maßnahmen werden in Gebieten mit einer vergleichsweise hohenAnzahl von syrischen Flüchtlingen durchgeführt, um mögliche Konflikteum die Infrastruktur zu entschärfen. Denn mittels der Maßnahmenwerden libanesische Haushalte ans Wasserversorgungsnetz angeschlossenund die Anzahl der Stunden, in der die Wasserversorgungbereitgestellt wird in einigen Wasserkraftwerken stark erhöht.Während der Bauphase werden sich Einkommens- undBeschäftigungsmöglichkeiten für die libanesische Bevölkerung und diesyrischen Flüchtlinge ergeben. In zukünftigen Phasen des Programmssollen Wasserversorgungs- und Abwasserdienstleistungen in anderenRegionen des Libanon verbessert werden.Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbankfinden Sie unter: http://ots.de/Tcxn2m