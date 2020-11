Verbesserte Stift-Displays - Huion Kamvas Serie führt 11,6- und 15,6-Zoll-Displays ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huion hat zwei weitere Stift-Displays seiner Kamvas-Serie auf den Markt gebracht, sodass mehr digitale Zeichenhobbys ihre kreativen Ideen ausdrücken und mit anderen teilen können. Die kürzlich veröffentlichten Kamvas 12 und Kamvas 16(2021) sind Gegenstücke zu Kamvas Pro 12 bzw. Kamvas Pro 16 für Anfänger und Studenten des digitalen Zeichnens.Obwohl die von Huion entwickelten Stift-Displays der Kamvas-Serie mit einer größeren Auswahl an Farboptionen und einem benutzerfreundlicheren Produktdesign ausgestattet sind, ist der Hauptgrund dafür, dass sie so große Aufmerksamkeit erregt haben, ihre Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Neben den neuen Kamvas 12 und Kamvas 16(2021) sind Kamvas 13, Kamvas 22 und Kamvas 22 Plus allesamt Produkte der Kamvas-Serie, die veröffentlicht wurden und von Digitalkünstlern auf der ganzen Welt gelobt werden.Sowohl Kamvas 12 als auch Kamvas 16(2021) sind in mehr als einer Farbe erhältlich. Neben Cosmo Black ist Kamvas 12 auch in Starfish Orange erhältlich, während Kamvas 16(2021) in Twilight Blue erhältlich ist, was durch den ABS-Kunststoff ermöglicht wird, der auf der Rückseite des Produkts aufgebracht ist, und ABS ist weithin als umweltfreundlich und kratzfest bekannt. Da der Bildschirm vollständig laminiert und dank einer auf der Oberfläche angebrachten matten Folie entspiegelt ist, werden Reflexionen und Parallaxe auf dem Bildschirm minimiert, während das Zeichnen mit dem Stift auf Papier verbessert wird. Das PW517, der mit der Kamvas-Serie gelieferte digitale Stift, ermöglicht 8.192 Stiftdruckstufen, eine günstige Berichtrate sowie eine Neigungserkennung von ±60 Grad.Mit Kamvas 12 und Kamvas 16(2021) ist die Huion Kamvas Serie jetzt mit 11,6 Zoll und 15,6 Zoll Stift-Displays erhältlich, zusammen mit den bereits früher erschienenen 13,3 Zoll und 21,5 Zoll Displays. Weitere Größen und Modelle werden angekündigt, da Huion entschlossen ist, die Träume digitaler Künstler auf der ganzen Welt zu verwirklichen. Weitere Einzelheiten und Fragen zu den Produkten der Huion Kamvas Serie finden Sie unter www.huion.com (http://www.huion.com/) oder senden Sie eine E-Mail an marketing@huiontablet.com.Für Presseanfragen: Carlos Lin, +86 18820178551Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1325020/Kamvas_____1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1325021/K12_16_1.jpgOriginal-Content von: Huion, übermittelt durch news aktuell