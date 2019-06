Verband muslimischer Lehrkräfte e.V. ehrt erste Absolventen des Faches islamische Religionslehre

Krefeld (ots) - Am heutigen Abend werden die ersten Absolventenaus dem Referendariat für das Fach islamische Religionslehre in einemRestaurant in Gladbeck vom Verband muslimischer Lehrkräfte e.V.geehrt. Den zehn neuen Lehrerinnen und Lehrern werden im Beisein vomVertreter des Ministeriums Herrn Ünalan sowie angekündigte annährendhundert Gästen, Blumen und jeweils ein Geschenk überreicht.Die Organisation gestaltet der VmL e.V., die schon zum 4. Meetingseit ihrem Bestehen eingeladen hat, zu der größtenteils Lehrerinnenund Lehrer folgen werden. Alle Gäste sind Interessierte, Freunde undMitglieder des Verbandes, der sich als Ansprechpartner für das FachIslamische Religionslehre sowie als Interessenvertreter für allemuslimischen Lehrkräfte in Deutschland versteht.Im Restaurant mit dem Namen Selçuklu werden auch Vertreter dermuslimischen Religionsverbände Gelegenheit bekommen ihre Grußworteauszudrücken.Vorstandsvorsitzende Birgül Bayram übernimmt die Moderation undwird die Gäste durch den Abend führen. Das Programm beginnt mitaktuellen Informationen, Ansagen geplanter Projekte sowie vom VmL e.V. durchgeführte Fortbildungen. Das Meeting wird passend zum Abendmusikalisch begleitet.Nach dem Abendprogramm und gemeinsamen Essen werden alle Gästevoraussichtlich bis in die späten Abendstunden Raum und Zeit haben,sich über schulische Themenfelder ausgiebig auszutauschen und sich zuvernetzen. Anschließend werden alle Gäste verabschiedet.Pressekontakt:Birgül BayramVorstandsvorsitzende des Verbandes muslimischer LehrkräfteBahnstrasse 5, 47805 KrefeldEmail: vorsitz@vml-deutschland.deTel: 01634581112Original-Content von: Verband muslimischer Lehrkräfte e.V., übermittelt durch news aktuell