Verband fordert in Corona-Krise verantwortungsbewusstes Inkasso

BERLIN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise haben nach Angaben von Inkasso-Unternehmen mehr Menschen Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen.



Der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen rief die Branchenfirmen daher am Montag zu verantwortungsbewussten Handeln auf und riet zu "Fingerspitzengefühl" und "angemessenem Entgegenkommen". "In diesen Fällen ist es beispielsweise möglich, Zahlungen aufzuschieben, Stundungen oder Raten zu vereinbaren oder bestehende Ratenzahlungen in der Höhe anzupassen", sagte Verbandspräsidentin Kirsten Pedd. Wer nicht zahlen könne, solle die Gründe dafür mitteilen und sich offen und kooperativ zeigen.

Nach einer Branchenumfrage beobachten zwei Drittel der Inkasso-Firmen, dass Privatleute ihre Rechnungen schlechter bezahlen als vor der Corona-Krise. Meist sei Kurzarbeit der Grund. "Millionen von Arbeitnehmern fehlen im Moment die Einnahmen, um alle ihre Rechnungen zuverlässig und pünktlich bezahlen zu können", sagte Pedd. Das gilt demnach auch für Unternehmen: Zahlungsschwierigkeiten hätten etwa das Sport- und Freizeitgewerbe, Restaurants und Hotels./bf/DP/stw