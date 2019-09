Berlin (ots) -- Der VdR wird nicht Mitglied des neu gegründeten BVTE, da diesernicht die Interessen des Tabakmittelstandes vertreten kann- Mittelständische Tabakwirtschaft und deren Verbände lehnenEinheitsverband ab- VdR betont Eigenständigkeit und exklusive Kompetenz für dieProduktvielfalt von GenusstabakenDer Verband der deutschen Rauchtabakindustrie (VdR) verwahrt sicheindeutig gegen jeden Vertretungsanspruch des sogenanntenBundesverbandes der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)für sich und seine Produktkategorien. Er spricht dem BTVE jeglicheLegitimation ab, für die mittelständischen Unternehmen derTabakwirtschaft zu sprechen.Michael von Foerster, Hauptgeschäftsführer des VdR, stellt dazufest: "Multinationale Zigarettenkonzerne versuchen, mit einemEinheitsverband die Unterschiede zwischen verschiedenenTabakkategorien zu verwischen und gefährden damit eine sinnvollausdifferenzierte Regulierung. Ein Familienunternehmen, dasausschließlich in Deutschland produziert, hat andere Schwerpunkte alsein multinationaler, börsennotierter Großkonzern und Schnupftabak hatnichts mit E-Zigaretten zu tun. Das hat der Gesetzgeber auch immerwieder bei Regulierungen berücksichtigt.""Hochwertiger Feinschnitt, Pfeifentabak, Schnupf- und Kautabaksowie Zigarren und Zigarillos sind keine Tabak-Einstiegsprodukte undwerden im Wesentlichen von reinen Genussrauchern konsumiert. Tabakist nicht gleich Tabak. Diese Besonderheiten auf der Seite derKonsumenten, aber auch auf der Seite der lohnintensiven,mittelständisch geprägten Herstellung machen eine eigenständigeBeurteilung auch für den Gesetzgeber erforderlich", betont Michaelvon Foerster. "Daher ist eine starke Vertretung diesermittelständischen Unternehmen durch einen eigenständigen und von denKonzernen unabhängigen Verband wie den VdR unerlässlich."Auffällig ist, dass in aller Regelmäßigkeit die Zigarettenkonzerneversuchen, neue Verbandsstrukturen zu schaffen. Mit dem VdC, der 2007aufgelöst wurde, dem DZV und nun dem BVTE wird immer wieder derVersuch unternommen, alten Wein in neue Schläuche zu verpacken. Diesspiegelt die kurzfristige Sichtweise einiger Konzerne wider undwiderspricht dem mittelständischen Gedanken der Nachhaltigkeit.Pressekontakt:Ralf Schneider, Tel. +49-151-190 83 580,pressestelle@verband-rauchtabak.deVerband der Deutschen Rauchtabakindustrie e.V.Mauerstr. 13, 10117 Berlinwww.verband-rauchtabak.deSitz: Berlin, Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg VR 34304 BOriginal-Content von: Verband der deutschen Rauchtabakindustrie, übermittelt durch news aktuell