Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) feiert 10-jähriges Bestehen (FOTO)

Reinbek (ots) - Festakt im Hotel Kieler Yacht Club mit rund 60 Vertretern ausWirtschaft und Politik - Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht würdigtErfolgeAm 9. Dezember 2019 hat der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- undWasserwirtschaft (VSHEW) sein 10-jähriges Bestehen im Hotel Kieler Yacht Clubgefeiert. Rund Geschäftsführer und hochrangige Vertreter von Schleswig-HolsteinsStadt- und Gemeindewerken sowie zahlreiche Kommunal- und Landespolitiker warender Einladung des VSHEW gefolgt.In seiner Festrede würdigte Umwelt- und Energiewendeminister Jan PhilippAlbrecht die Erfolge des Verbands. So setze sich dieser mit seinen mehr als 50Mitgliedsunternehmen seit jeher für einen faireren Konzessionswettbewerb ein.Große Fortschritte habe der VSHEW bei der angestrebten Gründung einerLandesnetzagentur (Landesregulierungsbehörde) und bei der Ausweisung neuerWasserschutzgebiete erzielt.Das Erfolgsrezept des VSHEW ist schnell beschrieben: "Die Vertreter des Verbandssuchen den direkten Dialog mit der Politik auf Augenhöhe", ist die Erfahrung vonMinister Albrecht. In der Vergangenheit habe sich häufig gerade der informelleAustausch "ohne Block und Bleistift" als wesentliche Zutat für einenzielführenden Dialog erwiesen. "Am Ende geht es immer darum, sich zuzuhören undin die Lage des anderen zu versetzen", so der Minister.Ferner hob Albrecht die Bedeutung der Stadtwerke für die Daseinsvorsorge hervor,etwa durch den Betrieb von Schwimmbädern, aber auch die Garantie vonVersorgungssicherheit sowie durch Investitionen in Zukunftstechnologien wieWasserstoff oder Elektromobilität. Ein frühes und starkes Engagement für denBreitbandausbau habe zudem zu einer überdurchschnittlich guten Abdeckung derStadtwerke-Versorgungsgebiete mit High-Speed-Internet geführt. Wichtig sei auchdie soziale Verantwortung des Verbands - etwa durch die Vergabe vonHochschulstipendien."Der VSHEW steht seit einem Jahrzehnt für die regionale Daseinsvorsorge und fürumweltfreundliche, erneuerbare sowie bezahlbare Energie. Er hat sich alspolitisch wichtige Stimme der Stadtwerke in Schleswig-Holstein etabliert",ergänzte Helge Spehr, Vorstandsvorsitzender des VSHEW und Geschäftsführer derStadtwerke Rendsburg.