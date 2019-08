"Verband Natürlicher Weihnachtsbaum" gegründet

Frankfurt am Main (ots) - Erzeuger und Anbauer von natürlichenWeihnachtsbäumen haben einen neuen Verband gegründet. Ziel und Zweckdes Verbands Natürlicher Weihnachtsbaum e.V. ist die Förderung des"echten", also in der Natur gewachsenen Weihnachtsbaums.Zu einem perfekten Weihnachtsfest gehört ein natürlicher, festlichgeschmückter Weihnachtsbaum. Dieser Brauch geht mehrere Jahrhundertezurück und verdient es, weiter gepflegt zu werden. Einige dermittelständigen und führenden Weihnachtsbaum-Erzeuger haben dazu amDienstag, 23. Juli 2019, den neuen "Verband NatürlicherWeihnachtsbaum" gegründet.Vor dem Hintergrund der durch Kunststoffe verursachtenUmweltschäden - auch in Form von Plastik-Weihnachtsbäumen - ist esdas Ziel des neuen Verbands, den natürlich gewachsenen Weihnachtsbaumbesonders zu fördern. Durch gezielte Information und Kommunikationwill der Verband die Bürger aufklären, Wissen vermitteln und dasBewusstsein für die Vorteile des natürlichen Baums stärken. DieÖffentlichkeitsarbeit wird durch die PR-Agentur Faktenkontorunterstützt, die auch als Ansprechpartner für Presseanfragen zurVerfügung steht.Bei seiner Arbeit ist der Verband unabhängig und nicht gebunden anBaumarten oder Herkunftsregionen. Neue Mitglieder aus der Aufzuchtund dem Umfeld natürlicher Weihnachtsbäume sind ausdrücklichwillkommen, auch aus benachbarten Branchen wie Weihnachtsbaum-Zubehörund -Schmuck.Mit dem bestehenden Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger(BVWE) und den regionalen Verbänden wird der neue Verband eng undfreundschaftlich zusammenarbeiten. Der neue Verband NatürlicherWeihnachtsbaum soll vor allem zusätzliche Dynamik in dieÖffentlichkeitsarbeit bringen. Dabei versteht sich der Verband alsErgänzung und Partner zum Bundesverband, vor allem bei dergemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit.In den Vorstand des Verbands Natürlicher Weihnachtsbaum e.V.gewählt wurden:- Benedikt Schneebecke, Vorsitzender- Saskia Blümel, stv. Vorsitzende- Lisa Feldmann-Schütte, stv. Vorsitzende- Helmut Stoll, SchatzmeisterPressekontakt:Faktenkontor GmbHClemens HohWiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2474980-20E-Mail: clemens.hoh@faktenkontor.deOriginal-Content von: Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V., übermittelt durch news aktuell