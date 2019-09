Düsseldorf (ots) - Die von der WHO aktuell publizierten Zahlen zuFehlerquoten und Sterbefällen bei medizinischen Behandlungen sindnicht auf die Behandlung in deutschen Krankenhäusern übertragbar.Grund sei laut WHO eine zu strenge Hierarchie in vielenEinrichtungen, die zu einer inakzeptablen Fehlerkultur führe. DieseAussagen treffen auf den Standort Deutschland nicht zu. AdäquatesFührungsverhalten ist eine der wesentlichen Voraussetzungen zurFehlervermeidung. Die entsprechende Vermittlung gehört deshalb seitJahren zu den Kernzielen des VLK. Dies alles wird unterstützt durchumfangreiche Maßnahmen zur Gewährleistung bzw. Erhöhung derPatientensicherheit. Hier sind u.a. das CIRS Verfahren, ähnlich derLuftfahrt, das Time Out Protokoll vor Operationsbeginn zurÜberprüfung der Identität und des geplanten Vorgehens, regelmäßigeKomplikationskonferenzen, zahllose Qualitätsindizes und Peer Reviewszu nennen.Priv. Doz. Dr. Michael A. WeberPräsident des Verbands der Leitenden KrankenhausärzteDeutschlands e.V. (VLK)Pressekontakt:Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V.Hauptgeschäftsführer Rechtsanwalt Normann J. SchusterHaus der ÄrzteschaftTersteegenstraße 9, 40474 DüsseldorfFon 0211 45 49 90Fax 0211 45 49 929info@vlk-online.deOriginal-Content von: Verband der leitenden Krankenhausärzte, übermittelt durch news aktuell