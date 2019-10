Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V. (VLK) verleiht Zukunftspreis 2019 an den Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Herrn. Dr. Gerald Gaß

Düsseldorf (ots) - In rund vier Wochen ist es soweit: Der VLKverleiht den Zukunftspreis 2019 am 19.11.2019 in Düsseldorf an denPräsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Herrn Dr. GeraldGaß.Durch seinen Aufruf an alle Verantwortlichen im Gesundheitswesenim Rahmen eines gestaltenden Dialogs gemeinsam einen konstruktivenWeg der Strukturentwicklung der Krankenhausversorgung zu beschreitenhat Dr. Gaß eine Vorreiterrolle übernommen. Nur durch ein solchgemeinsames Konzept für eine bedarfsgerechte Krankenhausreform miteinem gesunden Mix an Klinken, der einerseits der wohnortnahenVersorgung einer alternden Bevölkerung gerecht wird und andererseitsdie komplexen Eingriffe den Maximal- und Schwerpunktversorgernüberlässt, wird es gelingen der Spirale der kaltenStrukturbereinigung und damit den unkontrollierten Klinikschließungenentgegen zu wirken, so VLK Präsident Priv. Doz. Dr. Michael A. Weber.Die Preisverleihung findet zu Beginn des VLK Forums am Dienstag, den19.11.2019, 15:00 Uhr auf dem Deutschen Krankenhaustag während derMedica in Düsseldorf statt.Der VLK verleiht diesen Preis seit dem Jahre 2013 anPersönlichkeiten, die unter anderem durch zukunftsorientierteLeistungen im Gesundheitsbereich zur Verbesserung derPatientenversorgung beitragen. Zu den bisherigen Empfängern desVLK-Zukunftspreises zählen Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, JensSpahn, Dr. Josef Düllings, Dr. Babett Ramsauer, Dr. Thilo Gröning,Dr. Regina Klakow-Franck und Dr. Heiner Garg.Pressekontakt:Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V.Hauptgeschäftsführer Rechtsanwalt Normann J. SchusterHaus der ÄrzteschaftTersteegenstraße 9, 40474 DüsseldorfFon 0211 45 49 90Fax 0211 45 49 929info@vlk-online.deOriginal-Content von: Verband der leitenden Krankenhausärzte, übermittelt durch news aktuell