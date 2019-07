Düsseldorf (ots) - Seit Jahren ist die Situation ungelöst undspielt sich immer mehr in den Notfallambulanzen der Kliniken ab. Beiimmer chaotischeren Zuständen in den Notaufnahmen besteht dringenderHandlungsbedarf, die größtenteils vom Sachverständigenratvorgeschlagenen neuen Regelungen umzusetzen. In Zukunft soll dieambulante Notfallversorgung durch Krankenhäuser und niedergelasseneÄrzte gemeinsam und besser abgestimmt am Standort der Klinikenerfolgen. Eine primäre Einschätzung der Situation und Koordinierungder Maßnahmen bereits zu Beginn durch eine vorgeschaltete gemeinsametelefonische Leitstelle mit einheitlicher Telefonnummer ist ebensowichtig, wie die angedachte Reform des Rettungsdienstes.Die Übertragung des Sicherstellungsauftrages auf die Länder auchfür die ambulante Notfallversorgung in der sprechstundenfreien Zeitist dabei nur konsequent, nachdem die Kassenärztlichen Vereinigungenseit Jahren die Versorgung nicht leisten konnten. So kann einekoordinierte Planung der Standorte durch die Länder erfolgen.Eine gemeinsame Triage der Patienten über einen Tresen ist dasStichwort für die zukünftige Behandlung in neu zu gründendenintegrierten Notfallzentren (INZ) an ausgewählten Kliniken. Dabeitragen die Klinikärzte die Verantwortung für die stationäreVersorgung und müssen entsprechend für diesen Bereich auch den Hutaufhaben - umgekehrt die niedergelassenen Vertragsärzte für ihrenVerantwortungsbereich. Hierfür soll der Gemeinsame Bundesausschuss(G-BA) Richtlinien erarbeiten. Diese müssen auch für dieVertragsärzte klare Qualifikationsanforderungen definieren - wie vorJahresfrist für den stationären Bereich. Sonst erreichen wir keineSteigerung der Qualität der Versorgung, sondern nur eine Verknappungdes Angebots.Dass man aber den Krankenhäusern ohne INZ in ZukunftNotfallleistungen nur noch zur Hälfte des sonst üblichen - ohnehinschon viel zu knapp bemessenen - Satzes erstatten will, ist nichtakzeptabel. Bei Notfallpatienten besteht eine Versorgungspflicht,wenn sie eine Klinik aufsuchen. Sie abzuweisen, ist rechtlich nichtmöglich und ethisch nicht vertretbar. Damit darf es auch nicht zuRechnungskürzungen kommen.Die vorgesehene extrabudgetäre Bezahlung von Notfallleistungendurch die Krankenkassen ist zu begrüßen. Es bleibt viel Arbeit fürden G-BA. Die leitenden Krankenhausärzte werden sich in dievorgesehene Lösung gerne einbringen. Nur personelle Hilfe für denambulanten Bereich werden sie bei der jetzt schon hohen Belastung derKlinikärzte nicht nennenswert leisten können.Priv. Doz. Dr. Michael A. WeberPräsident des Verbands der Leitenden KrankenhausärzteDeutschlands e.V. (VLK)Pressekontakt:Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V.Hauptgeschäftsführer Rechtsanwalt Normann J. SchusterHaus der ÄrzteschaftTersteegenstraße 9, 40474 DüsseldorfFon 0211 45 49 90Fax 0211 45 49 929info@vlk-online.deOriginal-Content von: Verband der leitenden Krankenhausärzte, übermittelt durch news aktuell