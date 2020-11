Verband: Hilfe für Flughäfen ist keine Subvention

BERLIN (dpa-AFX) - Der Flughafenverband ADV hat sich gegen Forderungen gewandt, einzelne unrentable Regionalflughäfen zu schließen.



Beim Luftverkehrsgipfel an diesem Freitag in Berlin gehe es nicht um die Subventionierung einzelner Flughäfen, erklärte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel vor Beginn der Veranstaltung. Durch die Corona-Pandemie seien Deutschlands Flughäfen unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten und hätten bereits mehr als 2 Milliarden Euro Erlösausfälle verzeichnet.

Alle Standorte hätten im ersten Lockdown auf Wunsch von Bund und Ländern den Betrieb zur Sicherung der Versorgung oder für Krankentransporte aufrecht erhalten. "Wenn jetzt die Flughäfen nicht-rückzahlbare Zuschüsse für die Kosten der Betriebsbereitschaft einfordern, ist das nur mehr als fair", sagte Beisel. Allein für die ersten vier Monate des Lockdowns von März bis Juni 2020 belaufen sich die Vorhaltekosten auf 740 Millionen Euro. Für das anstehende Winterhalbjahr rechnen die Flughäfen mit nur noch einem Zehntel der Passagiere vom Vorjahr./ceb/DP/mis