Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V. begrüßt die vorgesehene Förderung der Tageszeitungen, beansprucht aber eine breiter angelegte Unterstützung zur Sicherung der Zustellung in ländlichen Regionen

Berlin (ots) - Die lokalen Tageszeitungen begrüßen den Antrag desHaushaltsausschusses, den Zeitungsvertrieb zu fördern, sagte der Geschäftsführerdes Verbandes Deutscher Lokalzeitungen e.V., Martin Wieske heute in Berlin. Vordem Hintergrund sinkender Auflagen, steigender Logistikkosten, der Umstellungvon dem Stück- auf den Mindestlohn bei der Zustellung sowie anhaltenderPapierpreissteigerungen, sei diese Maßnahme wichtig und in der Sache richtig.Für eine flächendeckende Sicherstellung der Zustellung, gerade durch lokaleTageszeitungen in ländlichen Regionen an sechs Tagen die Woche, reiche dievorgeschlagene Fördersumme von voraussichtlich unter einem Cent pro zugestelltemExemplar bei weitem nicht aus. "Vor dem Hintergrund der Bedeutung derTageszeitungen für die Demokratie und der öffentlichen Aufgabe der Presse isteine deutlich breitere Unterstützung unserer Branche dringend geboten", soWieske. Der VDL fordere, entsprechende Korrekturen vorzunehmen.Der Verband Deutscher Lokalzeitungen e. V. (VDL) ist die Interessenvertretungder lokalen Zeitungs- und Medienhäuser. In ihm sind rund 80 kleinere undmittlere Tageszeitungen zusammengeschlossen, die etwa fünf Millionen Leserinnenund Leser haben. Der VDL repräsentiert die Belange lokaler und regionalausgerichteter Tageszeitungen - print und digital.