Verband: Deutsche Möbelhersteller in Europa führend

KÖLN (dpa-AFX) - Die deutschen Möbelhersteller sehen sich trotz weiter steigender Importe in einer Führungsrolle in Europa.



Weltweit würden nur in China und den USA mehr Möbel produziert, teilte der Verband der deutschen Möbelindustrie zum bevorstehenden Start der internationalen Möbelmesse IMM (16.1. bis 22.1.) mit.

Die deutsche Möbelindustrie hatte im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 3,5 Prozent erzielt. Damit seien erstmals mehr als 18 Milliarden Euro umgesetzt worden, sagte der Präsident des Möbelverbands Axel Schramm. Für 2017 rechneten die Hersteller mit einem weiteren Zuwachs um mindestens zwei Prozent.

Die Branche leide jedoch auch unter einem hohen Importdruck und zu geringen Renditen, so Schramm. Notwendige Investitionen könnten häufig nicht vorgenommen werden. Zuvor hatten Vertreter des Verbands über eine anhaltende Rabattschlacht unter den Möbelhäusern geklagt, durch die auch die Hersteller unter Druck gesetzt würden. Weil sie unerlaubten Druck auf die Preise in Möbelhäusern ausgeübt haben sollen, hatte das Bundeskartellamt vor wenigen Tagen mehr als 4,4 Millionen Euro Bußgeld gegen fünf Möbelhersteller verhängt./uta/DP/he