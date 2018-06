Verband Bildungsmedien e. V.: Christoph Pienkoß ist neuer Geschäftsführer

Frankfurt am Main (ots) - Zum 1. Juni 2018 hat Christoph Pienkoßdie Geschäftsführung des Verband Bildungsmedien e. V. und der VBMService GmbH übernommen.Christoph Pienkoß (44) hat in Berlin und Stockholm Stadtplanungund Geographie studiert. Von 2015 bis 2017 war er alsgeschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Qualität(DGQ) tätig, davor von 2012 bis 2015 Geschäftsführer beim DeutschenVerband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.Andreas Baer ist in der Geschäftsstelle des Verband Bildungsmedienweiterhin zuständig für die Bereiche Urheberrecht undInternationales. Zweite Geschäftsführerin der VBM Service GmbH bleibtdie Schatzmeisterin des Verband Bildungsmedien e. V., MichaelaHueber.Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschlussprofessioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. SeineMitglieder entwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernendendidaktisch passgenaue Lehrinhalte und Lernlösungen. Gerade imdigitalen Zeitalter ermöglichen qualitätsgesicherte Bildungsmedienindividuellen Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe.www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéZeppelinallee 3360325 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14Mail: lade@bildungsmedien.deWeb: www.bildungsmedien.deTwitter: www.twitter.com/bildungsmedienOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell