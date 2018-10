Der Verband der Beamten der Bundeswehr hat in seiner Herbstsitzung am 25. Oktober 2018 zu den organisatorischen Überlegungen des BMVg zur Neustrukturierung des BAAINBw folgende Resolution beschlossen

Bonn (ots) - "Oberstes Ziel der Beschäftigten im Bundesamt fürAusrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw)und seiner Dienststellen ist die bestmögliche Versorgung unsererSoldatinnen und Soldaten unter Beachtung von Zeit-, Leistungs- undKostenrahmen.Staatssekretärin a.D. Dr. Suder hat mit ihrem Sachverstand dieBeschaffungsorganisation im Rahmen der nach drei Jahrenabgeschlossenen moderaten Nachjustierung zu der Strukturreform 2012grundlegend umgebaut. Dieses Vorgehen zeigt erkennbare, ersteErfolge, die nunmehr in einer prozessualen Optimierung imeingeschwungen Zustand verfeinert werden sollen. Dass ausgerechnetsehr viele derer, die die moderate Nachjustierung maßgeblich unterFrau Dr. Suder mitgeprägt und umgesetzt haben, jetzt den begonnenenWeg in Frage stellen, verstört die Beschäftigten. Das Vertrauen inVerlässlichkeit und Kompetenz der handelnden Führungskräfte istnachhaltig erschüttert.Durch die angedachte Reform der Reform werden nicht nur dieerrungenen Verbesserungen, sondern auch die materielle Versorgung undEinsatzfähigkeit der Streitkräfte gefährdet.Die Herausforderung für die nahe Zukunft wird die deutlicheErhöhung des Verteidigungsetats bei knappen Personalressourcen sein.Die Beschäftigten nehmen diese Herausforderung gerne und engagiertan, benötigen hierfür jedoch die notwendigen Rahmenbedingungen. Dieeigentlichen Probleme liegen hierbei nicht in der Organisations-geschweige denn in der Rechtsform. Zu einer objektiven ehrlichen undtatsächlich ergebnisoffenen Fehleranalyse fehlt den Verantwortlichender Mut und/oder die Bereitschaft. Die kontextfreie Analyse undausschließliche Fokussierung auf das BAAINBw als lediglich EINElement im Rüstungs- und Beschaffungsprozess stellt zudem den Willenzur Lösung in Frage. Das vermeintlich vorgegebene Ziel (Umsetzung desProjekts Pfeils) allerdings wäre damit umgesetzt.Es stellt sich die Frage, warum es einer TaskForceBeschaffungsorganisation (BeschO) und eines Expertenrates bedarf, umam Ende die Kernaussagen des Projektes Pfeil aus der Zeit vor demKoalitionsvertrag (Stand Oktober 2017!) 1:1 zu bestätigen.Es bedarf daher unserer Ansicht nach einer ernsthaftenkontextbezogenen Analyse von Gründen für bekannte Probleme beiBeschaffungsvorhaben im Rüstungsbereich und der Möglichkeit derEinflussnahme ausschließlich im Ressort des Bundesministeriums derVerteidigung.Der Fokus muss vorrangig auf die wirklichen Problemfelder für dasBAAINBw gerichtet werden, beispielsweise:- Starres Haushaltsrecht- Ausuferndes Vergaberecht- Optimierung der Personalressourcenallokation (Besinnung aufKernaufgaben)- Überbordende Vorschriftenlage, zum Beispiel das Custom ProductManagement (CPM)- Schädlicher Umorganisationszirkus mit KapazitätsbindungseffektenDer Verband der Beamten der Bundeswehr e.V. (VBB) hat sich alseinzige Interessenvertretung im Bereich der Bundeswehr von Anfang anerkennbar kritisch und konstruktiv mit dem Auftrag desKoalitionsvertrages auseinandergesetzt.Unsere Forderungen lauten daher:- Flexibilisierung des Haushaltsrechtes, Überjährige Haushalte- Mutige Anwendung der vergaberechtlichen Möglichkeiten- Vereinfachung und Verschlankung der Verfahren, insbesondere desCPM- Entlastende Standardisierung und sinnvolle Digitalisierung vonRoutinevorgängen (Prozessoptimierungen)- Entlastung vom überbordenden Berichtswesen (Defizitanalyse)- Angestoßene Umorganisationen (moderate Nachjustierung) wirkenlassen- Beibehaltung der Behördenstruktur und Ausbau der Marke"Berufsbeamtentum" im Wettbewerb um die besten Köpfe."Pressekontakt:Wolfram KammBundesvorsitzender des Verbandes der Beamten der Bundeswehr e.V.(VBB)Baumschulallee 18 aD - 53115 BonnTelefon: +49 (0) 228 - 38 92 70E-Mail: mail@vbb-bund.deHomepage: www.vbb-bund.deOriginal-Content von: Verband der Beamten der Bundeswehr e.V., übermittelt durch news aktuell