Verbändeallianz Grain Club präsentiert sich mit frischem Internetauftritt

Berlin (ots) - Mit der neuen Website www.grain-club.de präsentiert sich seit heute die Verbändeallianz des Agribusiness Grain Club. Die überarbeitete Homepage zeichnet sich durch ein modernes und ansprechendes Layout sowie eine durchdachte, übersichtliche und nutzerfreundliche Informationsarchitektur aus.Die Geschäftsstelle des Grain Club wird seit 2019 von OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland geleitet. Dr. Momme Matthiesen, OVID-Geschäftsführer: "Ob internationaler Agrarhandel, neue Züchtungsmethoden, Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, Farm-to-Fork-Strategie, Düngung oder Pflanzenschutz: Ab sofort erhält jeder Nutzer die gewünschte Information dank übersichtlicher Navigation schnell und gebündelt."Kommunikation auf allen Kanälen: Dieser für den Grain Club grundlegende Anspruch wird durch die optimierte Verknüpfung mit den für die Allianz relevanten Social-Media-Portalen Twitter, YouTube und SoundCloud deutlich. "Das Einbringen in aktuelle politische Debatten mit kurzen, sachlichen und reaktionsschnellen Botschaften via Social Media, unterstützt durch ansprechende Visualisierung, ist ein Aushängeschild der Kommunikationsaktivitäten des Grain Club und wird durch den neuen Internetauftritt weiter gestärkt", so Dr. Matthiesen.Weitere Highlights der neuen Website sind die Mediathek mit Foto-, Video- und Audiomaterial; Infografiken mit Daten, Fakten und Statistiken sowie Termine und Hintergrundinformationen zu anstehenden und bereits durchgeführten Aktivitäten des Grain Club.Pressekontakt:Dr. Illya KolbaAm Weidendamm 1A, 10117 BerlinTel: +49 30 726 259-31Mail: info@grain-club.deOriginal-Content von: Grain Club, übermittelt durch news aktuell