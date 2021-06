Verbände wollen Schwung in transatlantische Beziehungen bringen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft wollen mehr Schwung in die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen bringen.





Eine neue Initiative soll als Plattform für Kontakte zwischen Deutschland und der EU sowie den USA und Kanada dienen, wie der Bankenverband BdB, der Industrieverband BDI, der Außenhandelsverband BGA und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) am Mittwoch mitteilten. Sie soll den Dialog nicht nur mit der Bundesregierung suchen, sondern auch mit den Regierungen in Washington und Ottawa. Ziel sei es, offen über Differenzen zu sprechen und konstruktive Lösungen zu finden.

"Die transatlantischen Beziehungen haben in den vergangenen Jahren einige Herausforderungen durchlebt", erklärte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Jetzt müssten EU und USA wieder an einem Strang ziehen, um globale Herausforderungen wie den Klimawandel sinnvoll anzugehen. BGA-Präsident Anton Börner betonte: "Mehr Kollaboration und weniger Konfrontation ist in den transatlantischen Beziehungen das Gebot der Stunde." Zuletzt habe man sich zu häufig in kleinteiligen Handelskonflikten verloren./tam/DP/jha