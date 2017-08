Verbände warnen vor Apothekensterben

BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland gibt es immer weniger Apotheken.



Seit Jahresende 2016 ist die Zahl der Apotheken um 143 auf 19 880 Apotheken gesunken, wie die Abda Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände am Montag mitteilte. Damit sei der niedrigste Stand seit 1988 erreicht. Vor allem immer mehr selbstständige Apothekeninhaber geben laut der Bundesvereinigung auf. Als einen Grund für den Rückgang sehen die Verbände die steigende Konkurrenz durch ausländische Versandhändler. Nach einem Entscheid des Europäischen Gerichtshofs im Oktober 2016 müssen sich die Händler nicht an die in Deutschland geltenden einheitlichen Preise für rezeptpflichtigen Medikamente halten./elm/DP/she