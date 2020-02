Verbände stellen Forderungen vor: Radfahrerschutz vor abbiegenden Lkw

BERLIN (dpa-AFX) - Für Radler kann es tödlich enden: Zum Vermeiden von Abbiegeunfällen mit Lastwagen haben Fahrrad- und Logistik-Lobby gemeinsame Forderungen aufgestellt.



Ihr an Politik und Verkehrsplaner gerichtetes Positionspapier wollen der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung am Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin vorstellen. Die Verbände befürchten eine Zunahme schwerer und tödlicher Abbiegeunfälle, wenn nichts unternommen werde. Denn der Rad- und der Güterverkehr nehme zu./ggr/DP/zb