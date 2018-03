Verbände lehnen Gesetzesänderungen zum verstärkten Einsatz medizinischer Methoden zur Alterseinschätzung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ab

Berlin (ots) - Verbände lehnen Gesetzesänderungen zum verstärktenEinsatz medizinischer Methoden zur Alterseinschätzung beiunbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen abEin breites Bündnis von 23 Verbänden und Organisationen lehntGesetzesänderungen zum verstärkten Einsatz medizinischer Methoden zurAlterseinschätzung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ab.In einer gemeinsamen Stellungnahme sprechen sich die Unterzeichnendenzudem gegen die Einführung von Vorprüfverfahren in AnkER-Zentren fürErwachsene aus, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden.Stattdessen müssten die derzeitigen Regelungen nachgebessert werden,um den Schutz und die Rechte von Kindern und Jugendlichen in denVerfahren zur Alterseinschätzung zu stärken. Neben dem DeutschenKinderhilfswerk, dem Bundesfachverband unbegleitete minderjährigeFlüchtlinge und dem Flüchtlingsrat Niedersachsen haben u.a. dieArbeiterwohlfahrt, der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, dieDeutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, die Deutsche Sektionder Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, dieDiakonie Deutschland, PRO ASYL, Save the Children und terre deshommes die Stellungnahme unterzeichnet."Mit dem Koalitionsvertrag drohen die AnkER-Zentren für Erwachsenezu Türstehern des Kinderschutzes zu werden. Auch wenn der Wortlautnoch vieles offen lässt, ist die Richtung eindeutig: Mehr Härte beider Alterseinschätzung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.Dies birgt die Gefahr, dass Minderjährige häufiger als jetzt ältergemacht werden und dann ungeschützt in den Erwachsenensystemenverbleiben. Das Hauptziel von Alterseinschätzungsverfahren mussjedoch der Schutz von Minderjährigen sein. Ihre Rechte in denVerfahren müssen gestärkt werden", betont Holger Hofmann,Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes."Seit mehreren Monaten werden verschiedene Forderungen zumVerfahren zur medizinischen Alterseinschätzung diskutiert, die derÖffentlichkeit suggerieren, dass eine gesetzliche Grundlage hierfehlt und die zuständigen Jugendämter in einem weitgehendungeregelten Raum nach eigenem Gutdünken agieren. Dabei ist die Frageder Alterseinschätzung bereits im Kinder- und Jugendhilfegesetzverbindlich geregelt. Hier gibt es umfangreiche, gute Verfahren, beidenen das Jugendamt auch, bei nicht anders ausräumbaren Zweifeln,eine medizinische Untersuchung zu veranlassen hat. Und wir habenFachkräfte, die jahrelange Erfahrung mit dieser Aufgabe haben undgute Arbeit leisten. Sie gilt es zu unterstützen und ihre Arbeitanzuerkennen", sagt Nerea González Méndez de Vigo, JuristischeReferentin des Bundesfachverbandes unbegleitete minderjährigeFlüchtlinge.Aus Sicht der unterzeichnenden Verbände und Organisationenverkennen die derzeitigen Forderungen nach Gesetzesänderungen zumverstärkten Einsatz medizinischer Methoden bei der Alterseinschätzungvon unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zudem dieverfassungsrechtlichen Anforderungen an ärztliche Eingriffe, diekeinen Heilzweck verfolgen und sind als nicht zielführendeGrundrechtseingriffe abzulehnen. Im Übrigen ist es im Regelfall auchmit bildgebenden Verfahren unmöglich, das Alter so präziseeinzuschätzen, dass eine Minderjährigkeit ausgeschlossen werden kann.Die unterzeichnenden Verbände würden es dahingegen begrüßen, wenndie unterschiedlichen Zuständigkeiten und Verfahren im Kontext derAlterseinschätzung bei der Jugendhilfe zusammengeführt würden. Dennmomentan setzen unterschiedliche Behörden unabhängig voneinanderGeburtsdaten fest. Dies führt dazu, dass zum Teil für eine Personunterschiedliche Alter geführt werden. Deshalb sollte die bisherigeRegelung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes mit Bindungswirkunggegenüber anderen Behörden ausgestattet, sowie dasRechtsmittelverfahren effektiv ausgestaltet werden.Die Stellungnahme mit allen Unterzeichnenden kann unterwww.dkhw.de/alterseinschaetzung und www.b-umf.de heruntergeladenwerden.Weitere Informationen und Rückfragen:Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-308693-93Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell