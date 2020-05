Verbände fordern massive steuerliche Entlastungen

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsverbände haben die Politik in der Corona-Krise zu massiven steuerlichen Entlastungen für Firmen aufgefordert.



In einem Brief an mehrere Bundesminister wie Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wird auf "besorgniserregende" Verluste und Liquiditätsengpässe bei Unternehmen hingewiesen. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

Unternehmensexistenzen, der Erhalt von Arbeitsplätzen und die zukünftigen Beiträge zur Finanzierung des Gemeinwesens hingen nun ganz wesentlich von der Frage ab, wie mit krisenbedingten aktuellen und zukünftigen Verlusten umgegangen werde, heißt es in dem Schreiben.

Es stammt von Verbänden wie dem Industrieverband BDI, dem Bundesverband der freien Berufe, dem Hotel- und Gaststättenverband, dem Handelsverband oder dem Gesamtverband der Deutschen Textil- und Modeindustrie. Hintergrund ist ein geplantes Corona-Steuerhilfegesetz.

Es komme nun vor allem darauf an, die Liquidität der Unternehmen zu stärken, heißt es. So sollten Verluste, die den Betrieben aufgrund der Corona-Krise entstehen, schon jetzt mit den Gewinnen aus dem Vorjahr verrechenbar sein. Die bisherigen Schritte des Finanzministeriums müssten nachgebessert werden./hoe/DP/zb