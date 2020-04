Verbände fordern Einhaltung von Corona-Regeln für Saisonarbeiter

BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere Verbände haben an die Landwirte in Deutschland appelliert, Hygiene- und Abstandsregeln beim Einsatz von Saisonarbeitern einzuhalten.



"Wer die Regeln nicht einhält, gefährdet die Gesundheit seiner Arbeitskräfte, der eigenen Familie und letztendlich die Arbeitsfähigkeit seines Betriebs. Das sollte jedem bewusst sein", sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, am Mittwoch. Hintergrund des Appells zusammen mit dem Zentralverband Gartenbau (ZVG) und dem Deutschen Raiffeisenverband (DRV) seien Regelverstöße einiger Betriebe.

ZVG-Präsident Jürgen Mertz appellierte an die gesamte Branche: "Das muss jedem klar sein, der glaubt, sich über die beschlossenen Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften hinwegsetzen zu können." DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp betonte: "Die aktuelle Einreiseregelung für Saisonarbeiter wird nur so lange Bestand haben, wie auch die Regelungen von den Betrieben eingehalten werden."

Nachdem Landwirte aus Sorge um die Ernte Alarm geschlagen hatten, erteilte die Bundesregierung eine Ausnahmeregel für einige Helfer aus Osteuropa - 40 000 für April und 40 000 im Mai. Üblicherweise kommen pro Jahr 300 000 Saisonarbeiter nach Deutschland./sb/DP/jha