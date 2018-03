Verarbeitendes Gewerbe im Januar 2018: Auftragsbestand + 1,4 % saisonbereinigt zum Vormonat / Reichweite der Auftragsbestände liegt bei 5,5 Monaten

Wiesbaden (ots) - Der preisbereinigte Auftragsbestand imVerarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des StatistischenBundesamtes (Destatis) im Januar 2018 kalender- und saisonbereinigtum 1,4 % höher als im Vormonat. Dabei erhöhten sich die nichterledigten Aufträge aus dem Inland im Vergleich zum Vormonat um 1,6%, die Auslandsauftragsbestände stiegen um 1,3 %. Der Auftragsbestandumfasst die Summe der Auftragseingänge am Ende des Berichtsmonats,die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben unddie nicht storniert wurden.Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragsbestandim Januar 2018 um 0,7 % höher als im Vormonat. Bei den Herstellernvon Investitionsgütern gab es einen Anstieg von 1,6 %. Im Bereich derKonsumgüter stieg der Bestand um 2,0 %.Der Quotient aus Auftragsbestand und Umsatz kann als "Reichweitedes Auftragsbestands in Monaten" interpretiert werden. Er gibt an,wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne neueAuftragseingänge theoretisch produzieren können oder müssen, um dievorhandene Nachfrage abzuarbeiten. Im Januar 2018 betrug dieReichweite des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe 5,5 Monate(Vormonat: 5,4).Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag die Reichweite desAuftragsbestands im Januar 2018 bei 3,0 Monaten (Vormonat: 3,0). Beiden Herstellern von Investitionsgütern betrug sie 7,6 Monate(Vormonat: 7,4) und im Bereich der Konsumgüter 2,0 Monate (Vormonat:1,9).Die Daten zum Auftragsbestand basieren auf den Volumenindizes desAuftragsbestands im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes kalender- undsaisonbereinigt mit dem Verfahren X13 JDemetra+. Der Auftragsbestandwird in der Gliederung der "Klassifikation der Wirtschaftszweige,Ausgabe 2008 (WZ 2008)" erfasst und ausgewertet. Dabei wird derAuftragsbestand wie der Auftragseingang nur in ausgewähltenWirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes erhoben.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Peter Mehlhorn,Telefon: +49 (0) 611 / 75 28 06,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell