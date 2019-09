Verarbeitende Industrie: Sechs von zehn Entscheidern sehen keine Bedrohung durch digitale Plattformen

Hamburg (ots) - 59 Prozent der Entscheider von Unternehmen derverarbeitenden Industrie sehen das eigene Geschäft durch dasAufkommen digitaler Plattformen nicht bedroht. Im Gegenteil: 73Prozent der Manager halten den Aufbau einer eigenen Plattform odereine Beteiligung für nützlich, um neue Geschäftsmodelle zuentwickeln. 60 Prozent wollen so neue Märkte erschließen. Das zeigtdie Studie "Potenzialanalyse Digitale Plattformen" von Sopra SteriaConsulting, für die 355 Entscheider und Fachspezialisten ausverschiedenen Branchen befragt wurden.Die Angst vor Geschäftseinbrüchen durch digitale Plattformen istin der produzierenden Industrie deutlich geringer ausgeprägt als inden anderen untersuchten Branchen. Zum Vergleich: Bei Banken undVersicherern sehen drei von vier der Befragten ihr Geschäft durch dasAufkommen von Vergleichsportalen, Zahlungsdiensteplattformen und dasEinsteigen der großen Technologiekonzerne Google, Amazon, Facebookund Apple (GAFA) in Gefahr - 44 Prozent spüren den Wettbewerb bereitsjetzt, so die Studie.In der Industrie ist die Situation anders: In vielen Betriebensieht man sich und das eigene Know-how nicht so leicht ersetz- undaustauschbar durch digitale Angebote der GAFA, wie es imDienstleistungssektor der Fall ist. Konzerne betrachten sichgrößentechnisch auf Augenhöhe mit der Digitalbranche und bewertenIT-Unternehmen deshalb mehr als Partner denn als Wettbewerber. BMWund Volkswagen öffnen beispielsweise ihre Fertigungsplattformen undkooperieren mit dem IT-Riesen Microsoft. Die Produktionsprozessesollen durch Cloud-Computing und intelligente Software beschleunigtwerden. Gleichzeitig soll es deutlich einfacher werden, Daten undProzesse mit anderen Unternehmen zu teilen, damit daraus schnellerneue Produkte und Dienstleistungen entstehen können.Dazu kommt: Viele kleine Industrieunternehmen beginnen gerade erstdamit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. 15 Prozent haben nochkeine Position zu dem Thema entwickelt. Die Konzerne sind dagegensehr präsent auf digitalen Plattformen und erkennen ihren Nutzen: 45Prozent der befragten Unternehmen sind bereits Teilnehmer oder Nutzereiner Plattforminitiative, beispielsweise auf Beschaffungs- undIoT-Plattformen. Für 48 Prozent der befragten Entscheider überwiegendie Vorteile der Plattformökonomie.Automotive-Sektor mit PlattformambitionenVorreiter in der Industrie ist der Automobilsektor. DieAutomanager sind sich einig, dass die Branche für künftiges Wachstumkomplett neue Richtungen einschlagen muss. Die Mehrheit arbeitet amUmbruch vom klassischen Hardware-Produzenten zum universellenMobilitätsmanager und zur agilen digitalen Plattform - inklusivevollvernetzter Industrie-4.0-Produktion und modernerVertriebsstrategien. Drei Viertel der Autohersteller und Zuliefererinvestieren deshalb in die Nutzung der Digitaltechnologien inProdukten oder innerhalb der Prozesse. Ebenso viele passen ihreOrganisation an moderne, sich durch die neue Technologie eröffnendeStrukturen an, so die Studie Branchenkompass Automotive 2019 vonSopra Steria Consulting."Industrieprozesse werden immer mehr von intelligenterDatentechnik unterstützt. Diesen Datenschatz zu heben, ist eine derzentralen Aufgaben und Chance für Unternehmen im gesamtenverarbeitenden Gewerbe, nicht nur im Automobilsektor", sagt ChristianKottmayr, Senior Manager Manufacturing von Sopra Steria Consulting."Die Umsatzanteile müssen und werden sich weg von der reinenHerstellung von Produkten in Richtung Full-Service-Dienstleisterverschieben. Die "Potenzialanalyse Digitale Plattformen" von Sopra Steria Consulting und dem F.A.Z.-Institut basiert auf einer Online-Befragung in den Branchen Banken, Versicherungen, Energie- und Wasserversorgung, Telekommunikation und Medien, öffentliche Verwaltung, Automotive sowie sonstiges verarbeitendes Gewerbe. Im April und Mai 2019 wurden 355 Entscheider, Manager und Fachkräfte befragt, ob und wie ihr Unternehmen auf digitalen Plattformen vertreten ist, welche Chancen die Plattformökonomie bietet und welche Risiken bestehen. 