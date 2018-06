"Verantwortungsvoll unterwegs" - So engagiert sich IKEA Deutschland für Nachhaltigkeit (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -Nachhaltigkeit hat bei IKEA viele Facetten: sei es, wie dasUnternehmen mit Energie und Ressourcen umgeht, seien es die Produkte,die dabei helfen, zuhause nachhaltiger zu leben oder die Art, wieIKEA als Arbeitgeber und Nachbar agiert. Seit der Veröffentlichungdes ersten Berichts zur Nachhaltigkeit ist das Unternehmen weitervorangekommen - das belegt der heute veröffentlichte, aktuelleBericht.Vor allem das aktive Engagement der 53 IKEA Einrichtungshäuser inihrem lokalen Umfeld prägt das Bild von IKEA alsverantwortungsbewusstes und nachhaltiges Unternehmen. Deshalb widmetder Bericht unter dem Motto "Nachhaltigkeit lokal gedacht" diesemBereich ein eigenes Kapitel. Hierin finden sich zahlreiche Beispieledafür, wie die Einrichtungshäuser mit dem Thema Nachhaltigkeitarbeiten - sei es durch gemeinnütziges Engagement, Aktivitäten fürBesucher im Haus, Investitionen in clevere Gebäudetechnik oderEngagement für Artenvielfalt.Aber auch zum Thema Ressourceneffizienz gibt es viel zu erzählen.Denn auch wenn globale Themen wie der Ressourceneinsatz z.B. vonBaumwolle und Holz oft im Vordergrund stehen, zeigt der Berichtzahlreiche Beispiele auf, wie IKEA in Deutschland an dem Themaarbeitet. So gibt es inzwischen an rund der Hälfte derEinrichtungshäuser insgesamt 118 E-Tankstellen für Kunden. Derverantwortungsvolle Umgang mit dem Thema "Abfall" zeigt sich daran,dass in den Einrichtungshäusern über 20 verschiedene Kategoriengetrennt werden, die Sortierquote für recyclingfähige Wertstoffe lagim vergangenen Jahr bei 81 Prozent. Auch ressourceneffizienteGebäudetechnik ist bei IKEA Einrichtungshäusern schon langeselbstverständlich."Ein wichtiger Schritt auf dem Weg, unsere Einrichtungshäuser zuOrten der Nachhaltigkeit zu machen, ist beispielsweise dieInstallation von Ladestationen für Elektroautos. In Deutschlandsollen bis 2020 alle IKEA Einrichtungshäuser damit ausgestattetsein", sagt Dennis Balslev, Geschäftsführer IKEA Deutschland.IKEA veröffentlicht den vollständigen Bericht aus Umweltgründennur in elektronischer Form. Das PDF zum Download gibt es hier: https://www.ikea-unternehmensblog.de/static/downloads/IKEA_Bericht_zur_Nachhaltigkeit_2018_low.pdfNeue globale Nachhaltigkeitsstrategie "People & Planet Positive"Ebenfalls heute veröffentlicht Inter IKEA Systems B.V. seine neueNachhaltigkeitsstrategie "People & Planet Positive". Darin werdenneue, ehrgeizige Ziele für IKEA auf den Themenfeldern "Gesundes undnachhaltiges Leben", "Kreislaufwirtschaft und klima-positivesHandeln" und "Fairness und Gleichbehandlung" ausgegeben, die derKonzern bis 2030 erreichen will. Interessierte finden mehrInformationen hierzu ab 14:00 Uhr hier:https://newsroom.inter.ikea.com/publicationsPressekontakt:Beste GrüßeIsolde Debus-SpangenbergCorporate CommunicationsIKEA Deutschland GmbH & Co. KGAm Wandersmann 2-465719 Hofheim-WallauTel.: +49(0)6122-585-4482Fax: +49(0)6122-585-4121E-Mail: isolde.debus-spangenberg@ikea.comOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell