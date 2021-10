Verantwortungsvoll produziertes Palmöl spielt eine wichtige Rolle in der ausgewogenen Tierernährung

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



Madrid (ots/PRNewswire) -Fettsäuren aus nachhaltig produziertem Palmöl können und sollten eine wesentliche Rolle bei der Deckung des Bedarfs an Großtierfutter in Europa spielen, da sie für eine ausgewogene Ernährung unerlässlich sind und Krankheiten vorbeugen.Seit Anfang dieses Jahres bringt Golden Agri-Resources (GAR) (https://www.goldenagri.com.sg/) seine Tierfutterergänzungen in Spanien unter der GoNutri Marke (https://www.gonutri.com.sg/) heraus. Die Marke GoNutri für verantwortungsvoll produzierte Tierfutterergänzungsmittel auf Palmbasis bietet zwei wichtige Produktreihen - GoNutri Energy (Palmitinsäure) und GoNutri Protect (Laurinsäure und Monolaurin). (https://www.gonutri.com.sg/products/)Irene Trigueros, Senior Commercial Manager, sagte: "Europa ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für das Tierfutterergänzungsgeschäft. Die Umbenennung zu GoNutri markiert ein neues Kapitel im Tierfuttergeschäft von GAR in Spanien. Wir wollen Landwirte und Erzeuger unterstützen, indem wir sie mit wichtigen Nährstoffen versorgen und ihnen helfen, die Erträge und die Gesundheit ihres Viehs zu verbessern."Zu den aus Palmöl gewonnenen Nahrungsergänzungsmitteln gehören Palmitinsäure und Laurinsäure.Palmitinsäure ist von Natur aus in der Milch und im Fleisch von Wiederkäuern enthalten und kann daher unbedenklich in deren Ernährung aufgenommen werden. Es ist leicht verdaulich, liefert dem Tier eine gute Menge an Energie und verbessert die allgemeine Gesundheit und Ernährung der Tiere. In hohen Konzentrationen steigert es die Milch- und Milchfettproduktion.Laurinsäure ist eine weitere natürliche Fettsäure. Seine antiviralen und antibakteriellen Eigenschaften tragen dazu bei, Krankheiten bei Monogastriern wie Schweinen und Geflügel zu verhindern. Es zeichnet sich durch seine starke antibakterielle Wirkung gegen gram+ Bakterien und fetthüllende Viren aus. Laurinsäure verbessert die allgemeine Darmgesundheit, indem sie Entzündungsreaktionen reguliert, die Länge der Darmzotten erhöht und die pathogene Flora im Darm reduziert. Monolaurin ist die Veresterung von Laurinsäure und Glycerin und hat eine sehr ähnliche Wirkung wie Laurinsäure. Und seine Wirkung ist 10 Mal stärker.In einem kürzlich vom GoNutri-Team organisierten Webinar über die Vorteile von Palmöl in der Tierernährung wurde erörtert, wie verschiedene Fette, die aus verantwortungsvollem Palmöl gewonnen werden, eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Erträge und der Gesundheit von Nutztieren spielen.Während des Webinars erläuterte Professor Teresa Castro, Doktor der Veterinärmedizin, Professorin an der Complutense Universität von Madrid und Spezialistin für Tierernährung: "Fette werden seit jeher als Energiequelle für Tiere mit hohem Energiebedarf, wie säugende Wiederkäuer oder schnell wachsende Tiere, verwendet. Sie liefern aber nicht nur Energie, sondern auch essenzielle Fettsäuren, die die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen erleichtern, und sind eine Quelle bioaktiver Fettsäuren.""Diese führten zur Verbesserung der Körperkondition, zur Verbesserung der Fortpflanzungsfunktion, zur Steigerung der Milch- und Milchfettproduktion, zur Regulierung von Entzündungsreaktionen und zur Aufrechterhaltung und Reduzierung der pathogenen Flora im Darm der Tiere. Und diese Fette sind in Tierfutter auf Palmölbasis zu finden", fügte Castro hinzu.Unter Nutzung der umfangreichen und bewährten Vertriebskapazitäten von GAR auf Palmbasis wird GoNutri weiterhin Landwirte und Erzeuger auf anderen Märkten in unterstützen.Informationen zu GoNutriGoNutri bietet zwei wichtige Produktreihen an - GoNutri Energy (Palmitinsäure) und GoNutri Protect (Laurinsäure und Monolaurin). GoNutri Energy liefert hochkonzentrierte Energiequellen für Wiederkäuer, während GoNutri Protect die Darmgesundheit von Schweinen und Geflügel verbessert.GoNutri, Viehfutterergänzungsmittel aus nachhaltig gewonnenem Palm- und Palmkernöl, wird seit über 10 Jahren von Fachleuten und Experten in der Branche formuliert und unterstützt.Informationen zu Golden Agri-Resources Ltd (GAR)GAR ist eines der führenden Palmöl-Plantagenunternehmen mit einer Gesamtanbaufläche von 535.826 Hektar (einschließlich Plasma-Kleinbauern) zum 31. März 2021 in Indonesien. Das Unternehmen verfügt über einen integrierten Betrieb, der sich auf die Herstellung und den Vertrieb eines umfangreichen Portfolios von Produkten auf Palmbasis konzentriert.Die 1996 gegründete GAR wurde 1999 an der Börse von Singapur notiert und hatte am 31. März 2021 eine Marktkapitalisierung von 2,0 Milliarden US-Dollar. Flambo International Limited, eine Investmentgesellschaft, ist mit einem Anteil von 50,52 Prozent derzeit der größte Aktionär von GAR. GAR hat mehrere Tochtergesellschaften, darunter PT SMART Tbk, die 1992 an der indonesischen Börse notiert wurde.GAR konzentriert sich auf eine verantwortungsvolle Palmölproduktion. In Indonesien umfasst die Haupttätigkeit des Unternehmens den Anbau und die Ernte von Ölpalmen, die Verarbeitung frischer Fruchtstände zu rohem Palmöl (CPO) und Palmkernen, die Raffination von CPO zu Mehrwertprodukten wie Speiseöl, Margarine, Backfett, Biodiesel und Ölchemikalien sowie den weltweiten Vertrieb von Palmerzeugnissen. Die Produkte von GAR werden an einen breit gefächerten Kundenstamm in mehr als 70 Ländern geliefert, und zwar über ein globales Vertriebsnetz mit Versand- und Logistikkapazitäten, Destinationsmarketing, On-Shore-Raffination und Ex-Tank-Betrieb in vielen Ländern. 