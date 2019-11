Verantwortung vorleben: Internationale Führungskräfte der Berner Group packen 1.000 Nikolaussäcke für Kinder aus sozialen Brennpunkten (FOTO)

Köln (ots) -- 126 Hilfs-Projekte europaweit seit 2016,- 1,2 Mio. Euro Spendenvolumen,- Mitarbeiter der Berner Group agieren als "Full-Service" Spender.23 Länder. 120 internationale Führungskräfte. 17 Kindertagesstätten: Im Rahmeneiner internationalen Fachkräfte-Tagung in Köln zeigten Führungskräfte derBerner Group aus ganz Europa erneut, dass soziales Engagement einen hohenStellenwert innerhalb des Familienunternehmens genießt. Trotz des straffenProgrammes ließen sie es sich nicht nehmen, rund 1000 Kindern aus KölnerKindertagesstätten dieses Jahr eine besondere Nikolausüberraschung im Wert vonüber 11.000 Euro zu bereiten. Aus einer Team-Challenge entstanden, ist sozialesEngagement nun fester Bestandteil der jährlich stattfindendenFachkräfte-Tagungen.Das Projekt ist nur eines von inzwischen mehr als 120, das die Unternehmen derBerner Group europaweit umsetzt.Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Eine Zeit der Besinnlichkeit sowie derkleinen und großen Geschenke. Doch für tausende Familien in Köln ist es aucheine Zeit, in der sie mehr denn je die eigene Armut zu spüren bekommen. InHaushalten, in denen ab Monatsmitte die finanziellen Mittel für dieGrundversorgung fehlen, bleibt auch kein Geld für vorweihnachtlicheAufmerksamkeiten. Die Leidtragenden sind oft die Kinder. Daher schlossen sichdie Führungskräfte der Berner Group, inklusive des gesamten Vorstandes, inmehreren Teams zusammen und füllten Nikolaussäcke mit regionalen Produkten, wieden handgemachten Heinzelmännchen des Kölner Dom-Spekulatius, und Malsets. Alsstarken und vertrauensvollen Partner zeigte sich der Kölner Verein "Helfen durchGeben - Sack e.V.", der die Abwicklung mit den Kindertagesstätten geführt unddas Projekt tatkräftig unterstützt hat. Der Verein unterstützt seit mehr als 20Jahren ausgewählte Familien mit haltbaren Lebensmitteln und sorgt in 17 Kitas ansozialen Brennpunkten täglich für ein gesundes Frühstück. Neben einerSachspendenhöhe von über 8.000 Euro ehrte CEO Christian Berner die Arbeit des"Sack e.V." vor Ort mit einem Spendenscheck von weiteren 3.000 Euro. Alsbesondere Überraschung für die vielen Helfer wurden die Nikolaussäcke vor Ortvon den Kita-Leitern in Begleitung einiger Kinder entgegengenommen.Jeder muss bereit sein, soziales Engagement zu übernehmenDie Berner Group steht mehr denn je hinter der Annahme, dass die größten Erfolgedes Unternehmens an dem positiven Einfluss gemessen werden, den es auf dieMenschen, die Gesellschaft und die Umwelt hat. Daher ist gesellschaftlicheVerantwortung zu übernehmen fester Teil der Unternehmenskultur der Berner Groupund tief in der DNA des Familienunternehmens verankert. "Jeder Mensch muss imRahmen seiner Möglichkeiten bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Ob imprivaten oder im beruflichen Kontext. Ich freue mich daher auf 36 weitereProjekte, die wir 2019/2020 gemeinsam umsetzen werden", so Christian Berner, derdie Berner Group in zweiter Generation führt.Im dritten Jahr in Folge engagieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterdes Handelsunternehmens europaweit in sozialen Projekten. Geplant sind 36Einsätze in 10 Ländern bis mindestens Frühjahr 2020. Mit einem Spendenvolumenvon 1,2 Millionen Euro seit 2017, rund 1.500 ehrenamtlichen Helfern und 126sozialen Projekten in 23 Ländern Europas bleibt die Berner Group somit ihrersozialen Linie treu.Projektauswahl und VerteilungSchwerpunkt bilden soziale Einrichtungen im direkten Umfeld der Standorte desB2B-Handelstunternehmens. Des Weiteren spielt die Nachhaltigkeit des Engagementseine bedeutende Rolle. Es geht nicht darum einen Betrag zu spenden und damit dasSoll erfüllt zu haben. Unterstützung erhalten die von Mitarbeiterinnen undMitarbeiter vorgeschlagenen Einrichtungen durch Mannkraft, Produkte aus demgesamten Sortiment der Tochterfirmen und einer sechsstelligen Geldspende.Bei der Umsetzung der Projekte ist das Familienunternehmen nicht nur Partner undhelfende Hand, sondern tritt als Full-Service-Spender auf: Neben Bargeld könnendie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den sozialen Projekten aus dem gesamtenProduktportfolio des B2B-Handelsunternehmens schöpfen. Von Profi-Werkzeug fürHandwerker über Ausstattung für Kfz-Werkstätten bis hin zuSpezial-Reinigungsmitteln - die Produkte und Experten-Lösungen der Berner Groupmachen sie im Zuge der sozialen Projekte zu einem verlässlichen und erfahrenenPartner.Weitere Projekte in Köln und UmgebungAm Standort Köln wird das Familienunternehmen die Max-Ernst-Gesamtschule inBocklemünd bei der Umgestaltung und Einrichtung eines von Schülern geführtenNachhaltigkeitsladens unterstützen. Zudem ist im Frühjahr 2020 einegroßangelegte naturpädagogische Umgestaltung des Außenbereichs einer KiTa desSKM Familienzentrums Bocklemünd geplant.Die Kinder des Kindergartens der Elterninitiative Drachenkinder e.V. inKönigswinter können sich ab Dezember über die brandschutzgerechte Renovierungder Küche freuen. Die Berner Group stellt für den Abriss und Aufbau Produkte ausdem gesamten Sortiment und tatkräftige Unterstützung durch Mitarbeiterinnen undMitarbeiter bereit.Im Mai 2019 fand erfolgreich ein Projekt der Caramba Group mit demSOS-Kinderdorf in Düsseldorf statt. Hier haben Freiwillige an zwei Tagen Räumegestrichen, mit dem Einsatz von hauseigenen Spezial-Reinigungsmitteln Graffitientfernt und die Außenanlage auf Vordermann gebracht. Auch die Holding derBerner Group packt in Düsseldorf kräftig an und wird im Januar im Zuge einesAktionstages des Repair Cafés in Benrath, neben einer großzügigenWerkzeugspende, ein Team zur Verfügung stellen, um bei den anfallendenReparaturen zu unterstützen.Projekte in ganz DeutschlandIn der Hohenlohe Region, dem Firmensitz des Familienunternehmens, werdenebenfalls zahlreiche Helfer an den Start gehen: Geplant sind gemeinsameHilfsaktionen mit der "Arbeitsinitiative Hohenlohekreis", die sich als "Brückezur Arbeit" für die Re-/Integration hilfsbedürftiger Zielgruppen einsetzt.Geplant ist auch eine Neugestaltung des Shops der Künzelsauer Tafel.Nach den großen Erfolgen in den letzten beiden Jahren beschlossen dieMitarbeiter der BTI, das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg zum drittenMal in Folge zu unterstützen. Im Oktober 2019 haben die Freiwilligen einen neuenTeil des Gartens des Pflegeheims angelegt und die Ausstattung des dortigenSpielplatzes renoviert. An weiteren zwei Tagen im Oktober bauten die Helfereinen Holzpavillon und eine große Schaukel für die Kinder des Pflegeheim KlingeSeckbach.Auf Sylt wird ein Kreativraum für Patienten des Reha-Zentrum der SyltKlinik fürFamilien mit krebskranken Kindern durch ein Berner-Team hergerichtet.Die Tochterfirma Caramba setzt auf Langfristigkeit und führt die Kooperation mitdem Obdachlosen-Zentrum in Mainz sowie das Projekt "Caramba macht Schule" fort.Hier erhalten Schüler die Möglichkeit, Inhalte aus dem Chemieunterricht lebendigin praxisnahen Workshops und aktuellen Anwendungsbeispielen zu erleben.Die Berner GroupDie Berner Group ist ein familiengeführtes europäisches Handelsunternehmen.Unsere Vision lautet: "We keep the world together and moving". Das heißt, wirsind der zentrale B2B-Handelspartner für alle Materialien im Bereich Wartung,Reparatur und Produktion für unsere Kunden im Bau-, Mobilitäts- undIndustriesektor. Mit über vier Kanälen schaffen wir für unsere Kunden einintegriertes Omnichannel-Einkaufserlebnis. Im Bereich von Stahl und C-Teilensowie im Bereich der Chemie sind wir gleichzeitig innovativer Hersteller. Wirsind mit über 200.000 Artikeln und 8.200 Mitarbeitern in über 23 Ländern fürunsere Kunden vertreten.Helfen durch Geben - der Sack e.V.Helfen durch Geben - Der Sack e.V. hilft in Köln. Der Verein liefert an 900Empfangsadressen haltbare Lebensmittel im monatlichen Wechsel und versorgt 17Kitas täglich mit einem gesunden Frühstück. Seit 20 Jahren unterstützen sieehrenamtlich bedürftige Familien in Köln. Zudem stehen die Mitarbeiter in vielenanderen sozialen Angelegenheiten bereit. Ganz nach dem Vereins-Motto: "Helfendurch Geben".Pressekontakt:Stefan SuskaPressesprecherstefan.suska@berner-group.comOriginal-Content von: Berner Trading Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell