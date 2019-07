Verantwortung übernehmen, perfekte Lösungen bieten: Bosch präsentiert Innovationen für ein bewusstes Leben (FOTO)

München (ots) -Unsere Zeit wird schneller und komplexer. Wissen wächst imRekordtempo, jeder Lebensbereich verlangt mehr und mehrDetailkenntnisse. Im gleichen Maße verstärkt sich der Wunsch vielerMenschen nach einem bewussten Leben. Entschleunigung, Vereinfachung,Achtsamkeit, Gesundheit und Vernetzung entwickeln sich zubestimmenden Bedürfnissen - die Bosch mit seinen Innovationenbedient. Beim Innovations Media Briefing am 10. Juli, dertraditionellen Neuheiten-Vorschau zur IFA 2019 in Berlin, legte derHausgerätespezialist jetzt ein klares Bekenntnis zum bewussten Lebenab.Das Spektrum der Innovationen reicht von Künstlicher Intelligenz,die mit dem Sensor-Backofen der Serie 8 auch in die Hausgeräteeinzieht, über ebenso smarte wie einfach zu bedienende Waschmaschinenund Wäschetrockner bis zum ersten Pollenfilter für BoschDunstabzugshauben und der Weiterentwicklung der erfolgreichenEinbaugerätelinie accent line carbon black. Diese bietet immer mehrFunktionen, bleibt beim Design aber weiterhin dem Zeitgeist-Motto"weniger ist mehr" treu. Mit seinen aktuellen VitaFresh Kühlgerätenträgt Bosch außerdem dazu bei, achtsam mit Lebensmitteln umzugehen.Und mit besonders leisen Hausgeräten erleichtert es die MarkeVerbrauchern, im eigenen Zuhause zur Ruhe zu kommen und sich auf dasWesentliche zu konzentrieren. Ebenfalls neu: ein Indoor-GardeningSystem für täglich gesunde Frische und die unkomplizierte Bodenpflegemit dem neuen Unlimited Serie 6 Akkustaubsauger.Im Trend: "Gesundzufriedenheit" statt Askese"Der Fokus der Marke Bosch liegt immer auf den Menschen und ihrenBedürfnissen", betont Geschäftsführer Harald Friedrich. EigeneMarktforschungen, Verbraucherstudien und eine hohe Sensibilität fürStimmungen und Trends liefern wertvolle Hinweise für die EntwicklungBedürfnis-gerechter Hausgeräte. "Wir beobachten seit Jahren, dass derWunsch nach einem bewussten Leben wächst. Mit unseren Produktenwollen wir diesen Wunsch bestmöglich unterstützen", so Friedrich.Doch was ist eigentlich mit einem "bewussten Leben" gemeint? "Esbedeutet keineswegs schmerzhafte Askese", erklärt Daniel Anthes,Trendforscher und Zukunftsexperte. "Es geht vielmehr umGesundzufriedenheit durch bewussten Konsum, hohe Qualität undansprechendes Design." Die Bosch-Neuheiten bieten perfekte undüberraschend einfache Antworten auf diese Bedürfnisse und Megatrends.Künstliche Intelligenz erweitert HochleistungssensorikBewusst leben heißt auch, bewusst mit Zeit umzugehen. Boschpräsentiert zum Herbst den ersten Sensor-Backofen der Serie 8, dervorhersagt, wann Kuchen oder Braten fertig sein werden und dabei dieindividuelle Zubereitung des Garguts im Backofen berücksichtigt. Einperfektes Back- und Bratergebnis sichert bereits die patentierteBosch Sensorik mit dem PerfectBake Backsensor und dem PerfectRoastBratenthermometer. In Kombination mit Machine Learning eröffnet sichjetzt eine neue Dimension: Der vernetzte Backofen lernt auf Basiseiner wachsenden Menge anonymisierter Daten zahlreicher Back- undBratvorgänge. Damit liefert er nicht nur Perfektion durchHochleistungs-Sensorik, sondern wird im Laufe der Zeit immerschlauer, wenn es um das exakte Zubereitungsende des individuellenGargutes geht. Zum Frühjahr 2020 will Bosch alle Serie 8 Backöfen desaccent line Programms, die über Home Connect sowie PerfectBake oderPerfectRoast verfügen, zusätzlich mit der Künstlichen Intelligenzausstatten.Maximaler Komfort: intelligente WäschepflegeAuch am Beispiel Wäschepflege zeigt sich der Nutzen smarterTechnologie: Im Rahmen seiner rundum erneuerten Premium-GeräteserienHome Professional und Serie 8 präsentiert Bosch 2019 den erstenWäschetrockner, der mit der Waschmaschine interagiert, automatischdas passende Programm auswählt und die Wäsche optimal trocknet. Dieneuen Trockner besitzen außerdem keinen Türfilter mehr, um Flusenaufzufangen. Jetzt leitet sie ein ausgeklügeltes System in einseparates Flusendepot in der Bodengruppe des Gerätes. Statt - wiebeim Türfilter - 160 Mal pro Jahr müssen Flusen nur noch rund achtMal jährlich entfernt werden. Auch die zweite Generation von i-DOS,der intelligenten Dosierautomatik für Bosch Waschmaschinen,erleichtert die Wäschepflege noch einmal spürbar. Das neue i-DOS 2.0bietet nun drei Dosierkammern, die flexibel befüllt werden können.Für noch mehr Individualität in der Wäschepflege. In Kombination mitden Automatik-Programmen von Bosch ist i-DOS 2.0 nach wie vor dereinfachste Weg zu perfekt gepflegter Wäsche - und der effektivstedank des innovativen 4D Wash Systems mit zusätzlichemWassersprühstrahl.Aufatmen für AllergikerBewusst leben - für Menschen mit Unverträglichkeiten und Allergienist das nicht nur ein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit. Ein Grundmehr für Bosch, den Trend mit einfach perfekten Lösungen zu bedienen.So können nun Pollenallergiker in der Küche tief durchatmen - dankdes CleanAir Plus Filters von Bosch, dem ersten Pollenfilter fürDunstabzugshauben. Der neue Umluftfilter reinigt nicht nur die Luft,sondern inaktiviert auch die in den Pollen enthaltenen Allergene aufnatürliche Weise - zu mehr als 99 Prozent*. In Verbindung mit HomeConnect und der Sensorstation cair von Partner NuWave schaltet sichdie Dunstabzugshaube sogar automatisch ein - immer dann, wenn derSensor erhöhte Pollenbelastung meldet.Purismus als Kontrapunkt zur Komplexität des LebensPurismus, Minimalismus und Authentizität sind starke Kontrapunktezur wachsenden Komplexität des Alltags. Bosch hat sie zugestalterischen Leitlinien erhoben, eindrucksvoll zu sehen etwa beider accent line carbon black. Die erfolgreiche Einbaugerätelinie, diemehrere renommierten Designpreise gewonnen hat, nimmt sich äußerlichzurück, integriert sich harmonisch in die Umgebung - und bietetFunktionen, die ganz einfach zu perfekten Ergebnissen führen. Jetztwird das Portfolio um zwei Wandessen, eine im Schräg-Design, eine imFlach-Design, sowie zwei Deckenlüter in Weiß und Schwarz ergänzt.Absolutes Highlight ist der schwarze Deckenlüfter mit spektakulärerLift-Automatik. Ebenfalls neu: ein 80 Zentimeter breites Kochfeld miterweiterter FlexInduction und interaktiver Beleuchtung. Im Betriebsetzt das Gerät unübersehbare Akzente: Intelligente rote LEDserhellen sämtliche Funktionen und beleuchten die aktive Kochzonedynamisch und passend zur Kochsituation. Alle Neuheiten verfügen überzahlreiche Komfortfeatures wie die kochfeldbasierte Haubensteuerung,Home Connect und Sprachsteuerung. - Ein weiterer effektiverMinimalist unter den Bosch-Neuheiten ist der kabelloseAkkustaubsauger Unlimited Serie 6. Der kleine Bruder des 2018eingeführten Serie 8 Gerätes punktet mit besonderer Leichtigkeit undFlexibilität, austauschbarem Akku aus dem Power for ALL System vonBosch und Konzentration auf das Wesentliche: mühelose Sauberkeit.Achtsam mit Lebensmitteln und der eigenen Gesundheit umgehenGesunde Ernährung gehört zu den zentralen Themen einer bewusstenLebensführung. Bosch entwickelt seit Jahren Lösungen, die dieseunterstützen - wie das hydroponische Indoor-Gardening SystemSmartGrow. Damit sind frische Kräuter jederzeit in erreichbarer Nähe,auch ohne Garten oder Balkon. Und ganz ohne grünen Daumen. FürAbwechslung sorgen unterschiedliche Samen-Mischungen und dieSmartGrow App mit Rezepten und Tipps. Ein neues VarioTray erlaubtjetzt auch die Anzucht von Superfood-Microgreens, den konzentriertenNährstoffspendern. - Aber auch Kühlgeräte, die gesunde und leckereLebensmittel optimal lagern, unterstützen die tägliche Versorgung mitwichtigen Nährstoffen. Doch die smarten Kühlgeräte von Bosch leistennoch mehr für einen bewussten Lebensstil: Das VitaFresh proFrischesystem sorgt dafür, dass Lebensmittel länger frisch undknackig bleiben. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sieverderben und im Hausmüll enden. So leistet bereits der Kühlschrankeinen Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. EinThema, das Bosch in diesem Jahr mit der Kampagne ?Zero is Hero? inden Mittelpunkt rückt ? in einer Zeit, in der in deutschenHaushalten jährlich rund fünf Millionen Tonnen Lebensmittel im Mülllanden.**Einfach mal zur Ruhe kommenEinfach mal zur Ruhe kommen und sich bewusst machen, was im Lebenzählt - das unterstützt auch die aktuelle SilenceEdition von Bosch,ein Portfolio superleiser Hausgeräte. Im Fokus stehen die dreiWeltmeister im Leise-sein: die Waschmaschine WAY287W5, derWäschetrockner WTY887W6 und der Geschirrspüler SMS68TW00E. Das Trioist durch ein Bündel an Hightech-Komponenten in SachenGeräuschreduktion weltweit führend. Quer durch die Produktkategorienund für fast alle Ansprüche bewusster Verbraucher hält dieSilenceEdition besonders leise Hausgeräte bereit. * Prüfverfahren: 1. gemessen nach ISO 16890-2 und-4 (für Partikel),2. gemessen mit Ambrosia-Pollen in Prüfaufbau nach ISO/TS 11155-1** Quelle: Anthes, D., & Schulenburg, K. (2018). Weil wir Essenlieben: Vom achtsamen Umgang mit Lebensmitteln: Mit Rezepten für dieResteküche. München, Deutschland: Oekom Verlag GmbH.