Verantwortung für die Beteiligung RTL Radio Deutschland wechselt zur Mediengruppe RTL, Stephan Schmitter übernimmt neu geschaffene Funktion des Head of Audio der Mediengruppe RTL

Köln/Berlin (ots) -- Stärkung der Inhalte-Portfolios beider Unternehmen durch engere,lokale Vernetzung- Wachstumsmarkt Audio: Ausbau der Führungsposition von RTL RadioDeutschland angestrebt- Stephan Schmitter bleibt gleichzeitig CEO von RTL RadioDeutschland- Zukunftsthema Sprache/Sprachsteuerung wird forciertDie RTL Group überträgt die Verantwortung für die Beteiligung RTLRadio Deutschland künftig der Mediengruppe RTL Deutschland. Im Zugeder Veränderung übernimmt Stephan Schmitter ab sofort die neugeschaffene Position des Head of Audio der Mediengruppe RTLDeutschland. Gleichzeitig bleibt er CEO von RTL Radio Deutschland mitSitz in Berlin. In beiden Funktionen berichtet der 44-Jährige künftigan Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken der MediengruppeRTL Deutschland.Ziel der neuen Position und engeren Vernetzung ist es, neuepopuläre Inhalte für den Wachstumsmarkt Audio systematisch undcrossmedial zu kreieren und zu verbreiten, linear sowie auf Abruf.Basis dieser Inhalte werden sowohl starke Marken und Formate aus demPortfolio der Mediengruppe RTL als auch komplett neue Ideen sein.Zugleich erhält RTL Radio Deutschland künftig direkten Zugang zuKreativen, Stars und Talenten sowie zur Promotionkraft des führendendeutschen Bewegtbildanbieters.Mit der Entwicklungsoffensive soll der Ausbau von AUDIO NOW, derneuen Plattform für Podcast und Audio on Demand, schnellvorangetrieben werden. Die Werbevermarktung neuer Angebote übernimmtdie Ad Alliance, die gemeinsame Vermarktungseinheit der MediengruppeRTL und Gruner + Jahr. Auch die Entwicklung des ZukunftsthemasSprache/Sprachsteuerung wird aus der engen Zusammenarbeit beiderUnternehmen heraus forciert.Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL Deutschland: "Durch dieVernetzung mit RTL Radio Deutschland werden wir den WachstumsmarktAudio gemeinsam gestalten und unsere jeweiligen Kerngeschäfte weiterstärken. Denn unsere Inhalte werden für ein großes Publikum und überalle Altersgruppen hinweg noch intensiver erlebbar. Fernsehen undRadio sind komplementär, ob mit Blick auf die Nutzungszeiten und-Situationen oder die Verbreitungsgebiete - und passen damit perfektzusammen. In der echten Kombination beider Gattungen mit dem Netzliegt enormes Potenzial, welches wir gemeinsam mit Stephan und seinemExperten-Team heben wollen."Stephan Schäfer, als Geschäftsführer Inhalte & Marken derMediengruppe RTL Deutschland für die Unterhaltungsangebote derMediengruppe RTL Deutschland verantwortlich: "Wir wollen starkeMarken noch stärker machen und viele neue kreieren. Dabei denken wirmehr denn je über Gattungsgrenzen hinaus. Dass wir neben Total Video,Print und Online jetzt auch Audio mitdenken, bespielen und vermarktenist daher nur konsequent. Ich freue mich außerordentlich auf dieZusammenarbeit mit Stephan und seinem erstklassigen Team".Stephan Schmitter, Head of Audio der Mediengruppe RTL Deutschland:"Es ist eine großartige Herausforderung für mein Team und mich, diestarken Format-Marken und Persönlichkeiten aus dem TV für dieboomende Audiowelt umzusetzen und gemeinsam neue Inhalte für TV,Audio und Radio zu entwickeln. In der neuen Konstellation und mit derAudio Alliance als Ideenschmiede für exklusive Erzählungen können wirunsere hochwertigen Inhalte optimal miteinander verzahnen und unseremPublikum somit das volle RTL Unterhaltungs- und Informationserlebnisauf allen Kanälen ermöglichen. Ich freue mich sehr auf die neueAufgabe im Team der Mediengruppe RTL."Audio boomt: Die Podcast-Nutzung ist in jüngster Vergangenheitstark gestiegen. Studien gehen derzeit von deutlich über zehnMillionen Podcast-Nutzern in Deutschland aus, ihr Anteil hat sich beiden 30 bis 49-Jährigen in den vergangenen zwei Jahren mehr alsverdoppelt. Die überwiegend weiblichen Hörer/innen zwischen 30 und 49machen derzeit 40 Prozent aller Nutzer aus (Quelle: Online MarketingRockstars). Auch in jüngeren Altersgruppen werden Podcasts immerpopulärer. Die Mehrheit der Hörer nutzt Podcasts mehrmalswöchentlich, oft sogar täglich (Quelle: Bitcom Research).Über AUDIO NOW: Die Audio-Plattform AUDIO NOW wurde am 21. März2019 von RTL Radio Deutschland gestartet. Das Portal bündelt diebesten Podcasts und kuratierte Angebote von deutschen Radiosendern,Podcast-Produzenten und Audioanbietern. Darüber hinaus ist AUDIO NOWdie Heimat exklusiver Podcasts und Audio-Serien der BertelsmannContent Alliance.Über die Audio Alliance: Die Produktionsfirma für Audio-InhalteAudio Alliance wurde am 1. Mai von der Bertelsmann Content Alliancegegründet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Podcasts undAudio-on-Demand-Inhalte der sechs Partner der Bertelsmann ContentAlliance Mediengruppe RTL, RTL Radio Deutschland, UFA, Gruner + Jahr,BMG und der Verlagsgruppe Random House.