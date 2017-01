Veranstaltungsvorschau Messe Berlin 2017: Messegelände 2017 nachgefragt wie nie zuvor

Berlin (ots) - Premiere für BUS2BUS und ITB ChinaGroßereignisse 2017: Deutsches Turnfest und EvangelischerKirchentagIm Veranstaltungsjahr 2017 ist das Messegelände unter dem BerlinerFunkturm so gut wie ausgebucht. Obwohl in den ungeraden Jahrenturnusgemäß weniger Eigenveranstaltungen der Messe Berlinstattfinden, reihen sich Leit-, Fach- und Publikumsmessen,Gastveranstaltungen und bedeutende Großereignisse sowie eine Vielzahlvon internationalen Kongressen nahtlos aneinander.Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseBerlin GmbH: "Der prall gefüllte Veranstaltungskalender der MesseBerlin im Jahr 2017 belegt die ungebrochene Zugkraft des Messe- undKongressstandortes Berlin. Mit hervorragend am Markt platziertenEigenveranstaltungen, einer starken Nachfrage bei den Guest-Eventssowie einer Reihe von Premieren wird Berlin auch im Jahr 2017 eineder weltweit gefragtesten Ziele für Event-Besucher sein."Bislang stärkstes Veranstaltungsjahr für Guest EventsDer Unternehmensbereich Guest Events der Messe Berlin steht vorseinem bislang stärksten Veranstaltungsjahr. Zur Jahresmitte nutzenzwei besondere Großereignisse die Kapazitäten des BerlinerMessegeländes sowie das Veranstaltungs-Know how der Mitarbeiter: DasInternationale Deutsche Turnfest (3.-10.6.) sowie der DeutscheEvangelische Kirchentag (24.-28.5.) belegen das komplette Messeareal.Zu den besonderen Höhepunkten des Jahres zählen Corporate Events wieCisco LIVE (20.-24.2.) und NetApp, medizinische Spitzentreffen wieder 17. Weltkongress für Psychiatrie (8.-12.10.) mit 14.000Teilnehmern und der ISTH-Weltkongress für Thrombose, Hämostase undGefäßbiologie (8.-13.7.) mit 10.000 Medizinern sowie die Intergeo(26.-28.9.) als weltweit bedeutendste Kommunikationsplattform fürGeodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Die neue high-classHochzeitsmesse THE WEDDING SHOW by GALA (28.-29.10.) - Europasgrößte Prêt-à-porter-Hochzeits-Modenschau - wird die Besucher mit denThemen Fashion, Deko, Styling und Location inspirieren.Eigenveranstaltungen der Messe Berlin 2017Den Auftakt des Messejahres machte bereits Europas größteModemesse Panorama Berlin (17.-19.1.), die Leitmesse der BerlinFashion Week, mit über 800 führenden Mode- und Lifestyle-Marken fürdie Herbst/Winter 2017/2018 Saison. Bei der Internationalen GrünenWoche Berlin 2017 (20.-29.1.) steht Ungarn als Partnerland derweltweit bedeutendsten Ausstellung für Landwirtschaft, Ernährung undGartenbau im Blickpunkt. Die FRUIT LOGISTICA (8.-10.2.) präsentiertals Leitmesse des internationalen Fruchthandels das gesamte Produkt-und Dienstleistungsangebot bei der 25. Jubiläumsausgabe. Mit demoffiziellen Partnerland Botswana und dem Convention & Culture PartnerSlowenien öffnet die ITB Berlin als führende Messe der weltweitenReiseindustrie vom 8. bis 12. März ihre Tore. WASSER BERLININTERNATIONAL bietet Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für alleBereiche der Wasserwirtschaft an (28.-31.3.).Die Busindustrie erhält mit der Premiere der BUS2BUS (25.-26.4.)eine eigenständige Business-Plattform. Zum zehnten Mal zeigt dieconhIT (25.-27.4.), Europas führende Veranstaltung fürGesundheits-IT, wie Informationstechnologie die Versorgung imGesundheitswesen qualitativ verbessert und Institutionen imWettbewerb unterstützt. Die zweite Ausgabe der CE China, eineHandelsmesse für Consumer Electronics und Home Appliances für denchinesischen und panasiatischen Markt, findet vom 4.bis 6. Mai 2017in Shenzhen (China) statt. Mit der ITB China (10.-12.5.) startet dieMesse Berlin eine neue Messe in Shanghai, die ausschließlich fürFachbesucher und ganz auf den chinesischen Reisemarkt ausgerichtetist.Zum zweiten Mal lädt die Stage|Set|Scenery als führendeinternationale Fachmesse und Kongress für Theater-, Film- undVeranstaltungstechnik nach Berlin (20.-22.6.). Einen umfassendenMarktüberblick für die Frühjahr/Sommer 2018 Saison präsentiert dieModemesse Panorama Berlin (4.-6.7.). Die YOU versteht sich alsLeitmesse für Jugendkultur und gliedert sich in die zweiHauptsegmente "music.sports.lifestyle." sowie "Bildung.Karriere.Zukunft" (7.-9.7.). Die IFA präsentiert dem Handel und einem breitenPublikum als global führende Messe für Consumer und Home Electronicseinen umfassenden Marktüberblick über Produkte und technischeInnovationen (1.-6.9.).Die ASIA FRUIT LOGISTICA (6.-8.9.) mit dem Asiafruit Congress(5.9.) in Hongkong bildet als einzigartige panasiatischeVeranstaltung im Frischfruchtsektor die gesamte Wertschöpfungsketteab. Das weltweite Spitzentreffen der Reinigungsbranche im Jahr 2017findet auf der CMS Berlin - Cleaning.Management.Services (19.-22.9.)statt und wird erstmals begleitet vom parallel laufenden 22. Kongressdes Weltverbandes der Gebäudereiniger (WFBSC, 18.-20.9.). DieOldtimer-Messe MOTORWORLD Classics Berlin wendet sich an nationaleund internationale Top-Händler, Käufer, Clubs, Szene-Spezialisten fürhochwertige Automobilraritäten und Zubehör sowie das breite Publikum(5.-8.10.).Die ITB Asia in Singapur feiert als führende Reisemesse für denasiatischen Markt ihr zehnjähriges Jubiläum mit dem offiziellenPartnerland Singapur (25.-27.10). Berlins exotische Shoppingmeilelockt auf den Bazaar Berlin mit einem hochwertigen Angebot anKunsthandwerk, Mode, Schmuck, Accessoires und anderen Produkten ausallen Kontinenten (8.-12.11.). Die BOOT & FUN BERLIN bietet als eineder wichtigsten Messen Deutschlands für den Binnen- und Küstenbereichein umfassendes Angebot zu den Themen Wassersport und Freizeitspaß(23.-26.11.). Die Kombination aus Sport, Show, Shopping undBildungsangeboten macht die HIPPOLOGICA Berlin zum winterlichenHöhepunkt für alle Reiter und Züchter aus der Region (14.-17.12.).Eine komplette Übersicht über die Eigen- und Gastveranstaltungender Messe Berlin finden Sie online im Veranstaltungskalender unter:www.messe-berlin.de.Über die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMessegesellschaften der Welt mit eigenem Veranstaltungsgelände. Zuihrem breiten Veranstaltungsportfolio gehören die fünf globalenMarken Internationale Grüne Woche Berlin, ITB Berlin / ITB Asia inSingapur, IFA / CE China, InnoTrans sowie Fruit Logistica Berlin /Asia Fruit Logistica in HongKong. 30.000 nationale wie internationaleBerichterstatter pro Jahr auf den Berliner Veranstaltungen machen dieMesse Berlin darüber hinaus zum größten medialen Botschafter derHauptstadt. www.messe-berlin.deDiese Presse-Information finden Sie auch im Internet: MesseBerlin/Presse/Pressemitteilungen.Weiteres Pressematerial finden Sie außerdem im Presseportal vonnews aktuell unter: www.presseportal.de/Messe Berlin.