Veranstaltungstipp fürs Wochenende: Maker Faire Berlin / Das große DIY-Festival mit hohem Spaßfaktor

Hannover (ots) - Innovative Ideen bestaunen, sich inspirierenlassen, ausprobieren, Spaß haben: Die Maker Faire - buntesDIY-Festival und Wissensplattform zugleich - öffnet am 10. und 11.Juni, von 10 bis 18 Uhr in der STATION am Gleisdreieck ihre Pforten.Rund 900 Maker präsentieren an 200 Ständen zahlreiche Erfindungen undSelbermach-Projekte.Nicht zu übersehen ist das Highlight der Veranstaltung: Eine achtMeter hohe, hydraulisch betriebene Roboterhand, die derRobotik-Künstler Christian Ristow aus Stahl gebaut hat. Nicht ganz soriesig sind die vielen beeindruckenden Exponate der Maker. Es geht umRobotik, 3D-Druck, Laser-Cutting, Internet der Dinge oder Upcycling.Während Erwachsene in die faszinierende Welt des Bio-Hackingseintauchen und viel über Umweltschutz, Nachhaltigkeit oder UrbanGardening erfahren, können die Kleinen Musikinstrumente fertigen odersich am Lego-Auto als Baumeister beweisen. Aber nicht nur dort könnensie aktiv werden: Fast alle Stände bieten Mitmachaktionen: Anfassenund Ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht und erhöht denSpaßfaktor.Im Workshop-Bereich gibt es eine "Löt- & Bastel-Area", in derBesucherinnen und Besucher einen Synthesizer bauen können. In der"Robotik-Area" lernt man sensorgesteuerte Robots zu konstruieren undin der "BIO-DIY-Area" arbeitet man mit funkelnden Bakterien. Zudemerfahren Teilnehmer im "Meetup-Space", wie man erfolgreichprogrammiert, Crowdfunding betreibt oder sein Projekt nachhaltiggestaltet.Nachhaltigkeit wird auf dieser Maker Faire besonders großgeschrieben: Im Vortragsbereich stellt Lars Zimmermann vom VerbundOffener Werkstätten Konzepte vor, wie Making und eineressourcenschonende "Kreislaufwirtschaft" zusammenpassen. AstridLorenzen präsentiert, wie 3D-Drucker bei der Müllvermeidung helfenkönnen. Und im Hof der STATION parkt das Reparaturmobil vonCommunitere: GIG, das Global Innovation Gathering, und das Fab LabSiegen stellen hier ihr Mobile Ressource Center vor, mit dem sie vonBerlin nach Thessaloniki fahren, um dort Hilfsprojekte für oder mitGeflüchteten zu organisieren. Dazu sammeln sie auf der Maker Fairenoch Werkzeugspenden.Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten zu Makern, Workshops,Vorträgen und Mitmach-Aktionen unter: https://maker-faire.de/berlinBilderstrecke: http://bit.ly/2sR33NWMaker Faire Berlin ist eine unabhängig organisierte Veranstaltungunter der Lizenz von Maker Media, Inc. Die Maker Faire Berlin stehtunter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung undForschung. Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigenMake Magazin präsentiert.