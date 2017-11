Veranstaltungshinweis: Das Duell - Wer ist schuld am Populismus?

Frankfurt am Main (ots) - F.A.Z.-Digitalchef Mathias Müller vonBlumencron streitet im Live-Stream auf FAZ.NET mit LeFloid über dieAfD, die Wut im Netz und die Rolle der Medien. Anschließend gibt esein Wohnzimmerkonzert mit den Lochis.Zur Bundestagswahl rief die F.A.Z. im Rahmen ihrer Kampagne "80 %für Deutschland" Erstwähler auf, ihre Stimme abzugeben. An derKampagne der F.A.Z. beteiligten sich über 80 Prominente, darunterauch LeFloid und Die Lochis, die am Dienstag trotz Nichterreichen der80 % ihre Wette einlösen werden.Die Veranstaltung findet am Dienstag, 14. November 2017 inFrankfurt statt. Einlass 18.00 Uhr, Beginn 18.30 Uhr, KunstvereinFamilie Montez, Honsellstraße 7, Frankfurt. Der Eintritt ist frei,eine Anmeldung unter www.faz.net/veranstaltungen-v18 isterforderlich.FAZ.NET überträgt das Duell per Live-Stream am Dienstag, 14.November 2017, um 18.30 Uhr unter www.faz.net/dasduellPressekontakt:Petra HoffmannLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-2749E-Mail: pe.hoffmann@faz.deOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell