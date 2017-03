Berlin (ots) -Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI)veranstaltetam 23. März 2017von 9:00 Uhr bis 13:30 Uhrim dbb forum Berlin, Friedrichstraße 169/170, 10117 Berlin-Mitteseinen 29. Unternehmertag. In diesem Jahr diskutieren Expertenunter dem Schlagwort "Zeitwende?" die gesellschaftlichen Umbrüche mitBlick auf die Gesundheitspolitik und die anstehenden Wahlen imHerbst.Der Brexit setzt ein Fragezeichen hinter die Europäische Union,die Wahl von Donald Trump wirft Fragen zum transatlantischen Bündnisauf, populistische und nationalistische Strömungen gewinnen in Ost-und Westeuropa weiter an Einfluss, fake News machen mehr Schlagzeilenals Fakten. Was geht da vor? Stehen wir an einer Zeitenwende? Washeißt das im Wahljahr? Und inwieweit tangieren die Veränderungen dieGesundheitspolitik im Allgemeinen und die pharmazeutische Industrieim Besonderen?Beim 29. BPI-Unternehmertag sprechen dazu- Hans-Ulrich Jörges, Kolumnist und Mitglied der Chefredaktion desStern- Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes- Dr. Martin Zentgraf, Vorsitzender des BPIWir laden alle Interessierten zum öffentlichen Teil desUnternehmertages herzlich ein. Das Programm können Sie dem Flyerentnehmen.Anmeldung:Nico Heckmann; Tel.: (0 30) 2 79 09-143; nheckmann@bpi.dePressekontakt:Julia Richter (Pressesprecherin), Tel. (030) 27909-131,jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell