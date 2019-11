Veranstaltung zum 10. Jubiläum des Meinungs- und Sozialforschungsinstitutes INSA-CONSULERE mit vielen Gästen aus Politik und Medien (FOTO)

Erfurt (ots) - Am 26. November 2009 wurde das Meinungs- undSozialforschungsinstitut INSA-CONSULERE gegründet. Aus Anlass des 10jährigenJubiläums feierte das Institut in der vergangenen Woche im Erfurter Kaisersaalmit 250 geladenen Gästen, aus Wirtschaft, Politik und Medien. Durch den Abendführte die Journalistin und Publizistin Dr. Susanne Gaschke. Die musikalischeBegleitung des Abends übernahm das bekannte A-Cappella-Ensemble Sonat Vox, dasdie Zuhörer mit Variationen deutscher Volkslieder zu beeindrucken wusste.In seiner Eröffnungsansprache warf INSA-Geschäftsführer Hermann Binkert einenBlick zurück auf die Anfänge seines Instituts, als nicht abzusehen war, dass der10. Geburtstag in einem solchen Rahmen gefeiert werden könnte. Mittlerweile giltINSA als eines der wichtigsten Meinungsforschungsinstitute des Landes.Meinungsforschung ist für Binkert eine "Dienstleistung in ihrer vornehmstenBedeutung". Ob bei Tests von Produkten, im Gesundheitswesen, beigesellschaftlichen Entwicklungen - immer könne die Meinungsforschung ein Motorfür gelingenden Fortschritt sein. Zudem sei er zutiefst davon überzeugt, dassMeinungsforschung wichtig für eine lebendige Demokratie sei. "Die Spiegelung deröffentlichen Meinung" gehört für ihn genauso zur freiheitlichen Demokratie wiedie Vermittlung von Berichten und Kommentaren durch die veröffentlichte Meinung,die Medien. Ähnlich wichtig sei auch die Zusammenarbeit im europäischen Ausland.Im Vorfeld der Europawahl habe INSA wiederholt mit europäischenPartnerinstituten Umfragen erhoben. "Es ist im Interesse eines gemeinsameneuropäischen Hauses, wenn es vergleichbare Stimmungsbilder aus denunterschiedlichen Wohnungen gibt", meinte Binkert. Gemeinsames europäischesBewusstsein brauche auch eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit, die sowohldie Vielfalt des Kontinents als auch seine verbindende Werteordnung spiegele.Im Anschluss gab es Grußworte zum Jubiläum vom polnischen Boschafter AndrzejPrzylebski, dem Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, dem Partei- undFraktionsvorsitzenden der FDP Christian Lindner, dem Erfurter Weihbischof Dr.Reinhard Hauke, dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Thüringer CDU MikeMohring, dem Leiter der BILD-Parlamentsredaktion Ralf Schuler, demGeschäftsführer der Mediengruppe Thüringen Michael Tallai und dem Beigeordnetender Stadt Erfurt Steffen Linnert (SPD).Der polnische Botschafter wies darauf hin, dass ein breit aufgestellterWettbewerb im Bereich der Meinungsforschung einen breiten Austausch undvertiefte Reflexion über die momentane Verfassung der Gesellschaft gestatte."Das Institut INSA ermöglicht es mit seiner Arbeit, eine fundierte Grundlage füreinen echten Diskurs innerhalb der Gesellschaft zu schaffen", sagte derBotschafter. Darüber hinaus erklärte er in seiner Rede, dass in Polen mit Sorgeeine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber dem Christentum sowohl in Deutschlandals auch in Westeuropa betrachtet würde, und eine damit einhergehende Intoleranzgegenüber Menschen, die ihren Glauben offen auslebten.Ministerpräsident Ramelow erklärte, dass INSA in einer Zeit gegründet wordensei, in der klassische Elemente der Meinungsforschung, so wie wir sie bisherkannten, durch die Zunahme von Handys und Internetnutzung immer weniger anRelevanz besessen hätten. Die klassischen Methoden mussten überarbeitet werden.INSA hätte dies erkannt und die Methoden an diese aktuellen Entwicklungenangepasst. "Die INSA-Zahlen sind unbestritten", sagte der ThüringerMinisterpräsident. INSA sei ein seriöser Partner für die politischen Akteure.Darüber hinaus wies Ramelow darauf hin, dass Meinungsforschung nichtMeinungsmache sei. Meinungsforschung sei vielmehr ein notwendiger Teil desdemokratischen Diskurses im Zusammenspiel mit der freien Presse und politischenAkteuren und Institutionen.Der FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Linder nannte Demoskopie inseinem Grußwort einen "politischen Taktgeber". Gleichzeitig warnte er vor einerFixierung auf ebenjene Demoskopie, denn Umfragen dürften nicht die Politikregieren. Dennoch sei unabhängige Meinungsforschung eine Rückversicherung einerdemokratischen Gesellschaft und sollte als Form eines regelmäßigen Plebiszitesverstanden werden.Auch der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Mike Mohring sprach davon, dasssich die Welt der Meinungsforschung seit 2009 geändert habe, ebenso wie diepolitische Landschaft. Diese sei, gerade auch mit Blick auf Thüringen, bunter,vielfältiger, aber auch polarisierter geworden sei. Meinungsforschung sei zueinem politischen Akteur geworden. Dies bringe jedoch auch eine besondereVerantwortung der Demoskopen mit sich. Generell nannte Mohring die aktuelleSpaltung und Polarisierung, die Unfähigkeit andere Meinungen zu akzeptieren eineGefahr für die Gesellschaft.Ähnlich sah dies auch der Leiter der BILD-Parlamentsredaktion, Ralf Schuler, dervon einem Auseinanderdriften der Lebenswelten und von einer Spaltung von Städtenund ländlichen Regionen sprach.Der Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen, Michael Tallai, vermutete, dassvor allem die bis zur INSA-Gründung etablierten Institute in Deutschland nichtunglücklich darüber waren, dass der Markt der Meinungsforschung über Jahre mehroder weniger aufgeteilt war. Aus heutiger Sicht müsse man aber konstatieren,"dass auf INSA inzwischen niemand mehr verzichten" wolle. Hermann Binkert habees geschafft, innerhalb weniger Jahre ein Institut quasi aus dem Nichtsaufzubauen, das sich "einen festen Platz im Gefüge der Meinungs- undMarktforschung in Deutschland erkämpft" habe. Sein Haus arbeite seriös,verlässlich und wirtschaftlich erfolgreich. Die Mediengruppe Thüringen geberegelmäßig Wählerumfragen in Auftrag, deren Ergebnisse einen großen Wiederhallfinden und die in der Leserschaft breit diskutiert würden. Die Medien bräuchtenein Spiegelbild der öffentlichen Meinung, dieses Bild könne INSA liefern. Dasses nun seit zehn Jahren ein Institut in Thüringen und in Erfurt gebe, sei einechter Glücksfall, so Tallai, und nicht zuletzt auch eine Werbung für denFreistaat.Zum Abschluss der Grußworte überbrachte der Erfurter Beigeordnete SteffenLinnert den Gruß und auch den Dank der Stadt Erfurt.Im Anschluss betrat der Festredner des Abends, der indische Philosoph undBuchautor Professor Vishal Mangalwadi die Bühne und sprach über "Erkenntnisdurch Empirie". Mit Blick auf die aktuelle Situation fragte er, ob dieDemokratie in Europa zusammenbreche und ob die Mehrheitsmeinung, die diesemSystem zugrunde liege, eigentlich stets als die richtige angesehen werden könne.In einem beeindruckenden historischen Abriss schilderte er in seinem Vortrag dieProbleme einer absolut herrschenden Mehrheitsmeinung, die wenig Offenheit fürVeränderungen ließe und dadurch auch falsche Wege einschlagen könne.Yvonne Blumert bedankte sich im Namen aller INSA-Mitarbeiter bei HermannBinkert, auch dafür, dass das INSA-Haus in den letzten zehn Jahren zu einemzweiten Zuhause für die etwa fünf Dutzend Mitarbeiter geworden ist.Die Hauptgeschäftsführerin der IHK Erfurt, Dr. Cornelia Haase-Lerch, übergabINSA zum 10-Jährigen eine IHK-Ehrenurkunde.Auch Bettina Klumpe, die Geschäftsführerin des Arbeitskreises Deutscher Markt-und Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM) gratulierte zum Jubiläum. Wörtlichschrieb sie: "Das Gründungsjahr 2009 war sicherlich kein einfaches Jahr. Die Finanzkrise hatte Deutschland im Griff und auch unsere Branche blieb nicht verschont. Umso mutiger, in diesen Zeiten ein neues Institut zu gründen. Und wie die Jubiläumsfeier zeigt, hat sich dieser Mut ausgezahlt." Klumpe brauchte zum Ausdruck, dass sie sich auf "viele weitere erfolgreiche Jahre von INSA CONSULERE" freue.
Beim anschließenden Empfang klang der Abend aus mit leckeren Thüringer Tapas und interessanten Gesprächen in lockerem Rahmen.