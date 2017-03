Mainz (ots) -Lärm macht krank. Er beeinträchtigt unser Wohlbefinden und kannsogar auf Dauer die Gesundheit schädigen. Daher wurde vor einigenJahren der "International Noise Awareness Day" (Internationaler Taggegen Lärm) ins Leben gerufen. Bundesweit widmen sich an diesem TagVorträge und Veranstaltungen den Ursachen, den Folgen und demrichtigen Umgang mit Lärm.Zum diesjährigen "Tag gegen Lärm" am 26. April 2017 laden Sie dieBundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha) und die DeutscheTinnitus-Liga e. V. (DTL) gemeinsam ein zu einer Leitveranstaltung inder Handwerkskammer zu Köln, in der Zeit von 10.00 bis 13.20 Uhr.Siegrid Meier, Dr. med. Ruth Lang-Roth, Prof. Dr. Martin Walger,Prof. Dr. Katrin Neumann, Hörakustiker-Meister Dirk Köttgen undMichael Bergmann, namhafte Vertreter aus Medizin, Forschung undPraxis, sprechen über die Auswirkungen von Lärm auf das kindlicheGehör, über Lärmquellen - auch unerwartete, bspw. in Spielzeug - undden richtigen Umgang mit Lärm. Spezielle Themen sind dasNeugeborenenhörscreening sowie die Diagnostik und die Prävention beiKindern. Die abschließende gemeinsame Diskussionsrunde stellt daherdie Frage an die Referenten, "wie wir die Kleinsten vor Lärm schützenkönnen".Veranstaltung "Kinder im Lärm - Wie wir die Kleinsten vor Lärmschützen können" am "Tag gegen Lärm", Mittwoch, den 26.04.2017, von10.00 bis 13.20 Uhr in der Handwerkskammer zu Köln, Heumarkt 12,50667 Köln.Alle Interessierten können sich bis zum 18.4. anmelden per E-Mailunter luh@biha.de oder per Fax unter der Telefax-Nr. 06131/965 60-47.Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Veranstaltung in IhremMedium ankündigen und wenn wir Sie am 26.04. in Köln begrüßen dürfen.Sie können sich als Vertreter der Presse per E-Mail beischwoch@biha.de oder per Telefon unter 06131/965 60-28 akkreditieren.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkMit circa 6.000 Hörakustiker-Betrieben und rund 14.500Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk etwa 3,5 MillionenMenschen in Deutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalenHörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha) vertrittdie Interessen der Hörakustiker in Deutschland.Über die Deutsche Tinnitus-Liga e. V. (DTL)Die Deutsche Tinnitus-Liga e. V. (DTL) vertritt als gemeinnützigeSelbsthilfeorganisation die Interessen der Patienten mit Tinnitus,Hörsturz, Hyperakusis und Morbus Menière sowie ihrer Angehörigen.Rund 12.000 Mitglieder machen die DTL zum größtenTinnitus-Zusammenschluss in Europa und zum anerkannten Partner desGesundheitswesens in Deutschland. Über 800 Fachleute gehören der DTLals Partner und fördernde Mitglieder an, darunter renommierteWissenschaftler, HNO-Ärzte, Ärzte weiterer Disziplinen,Hörgeräteakustiker, Psychologen und Therapeuten. Außerdem werden rund90 Selbsthilfegruppen in Deutschland durch die DTL betreut. Gegründetwurde die Deutsche Tinnitus-Liga e. V. 1986 in Wuppertal.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch, bihaschwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der H?rakustiker Kd?R, übermittelt durch news aktuell