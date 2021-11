München (ots) -Anaqua (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=MunichSept2021), führender Anbieter von Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum (engl.: Intellectual Property, kurz: IP), veranstaltet am 12. November 2021 um 12:00 Uhr gemeinsam mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) erneut ein Online-Fachevent gestreamt aus dem Creakom-Studio in München. Diesmal wird das Patentwesen mit einem speziellen Fokus auf das Nachbarland Schweiz thematisiert.Obwohl die Corona-Krise auch die Zahl der Patentanmeldungen getroffen hat, ist die Schweiz dennoch das Land mit den meisten Patentanmeldungen pro Kopf im europäischen Vergleich. Dies bestätigen Zahlen des Europäischen Patentamtes (EPA) - pro Kopf gab es 966 Anmeldungen pro Million Einwohner in der Schweiz.Dies wird beispielsweise durch innovative Konzepte wie dem Modell der "Schweizer Patentbox" ermöglicht. Doch was genau passiert, wenn Patentrecht auf Steuerrecht trifft? Die Schweizer sind überdies bekannt für ihre starke Pharma-Industrie. Welche Bedeutung haben Marken in diesem Industriezweig? Und überhaupt: Wie kann gezieltes IP-Management die weltbekannte Schweizer Präzision zusätzlich unterstützen?In drei Vorträgen können die Teilnehmer ausführliche Antworten zu diesen Fragen von ausgewählten Experten erwarten, moderiert von Dr. Bettina Hermann, Patent- und Markenanwältin, V.O. Patents & Trademarks aus München:- "Patentbox - Wenn Patentrecht auf Steuerrecht trifft" - Harry Frischknecht, Patentanwalt, Isler & Pedrazzini AG, Zürich- "Die Bedeutung von Marken in der Pharma-Industrie" - Annick Staudenmann, Senior Paralegal, Ferring International Center SA, Saint-Prex- "Schweizer Präzision: IP Management in der 'old economy'" - Jörg Baur, Head of IP Management, SFS Group, Heerbrugg"Wir freuen uns sehr, erneut die Welt des geistigen Eigentums in Fachvorträgen zu beleuchten und den Teilnehmern des Webinars dabei einen Einblick in die IP-Landschaft Schweiz zu ermöglichen", betont Jan Witt von Anaqua.Im September hatte Anaqua zuletzt ein Präsenz-Seminar über IP-Management im Münchner Künstlerhaus angeboten. Aufgrund der sich verändernden Lage in der Corona-Pandemie findet dieses Event jedoch erneut virtuell statt, um allen Interessenten eine Teilnahme an dem Webinar zu ermöglichen. Gestreamt wird aus einem Studio in München mit hoher Bild- und Tonqualität.Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein Premium-Anbieter von integrierten End-to-End-Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Lösungssuite von Anaqua vereint Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Die IP-Plattform von Anaqua wird von über einer Million IP-Führungskräften, Anwälten, Kanzlei-Fachangestellten, Administratoren und Innovatoren weltweit genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=MunichSept2021)oder auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelTrautenwolfstraße 380802 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell