BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Veranstalter der Berliner "Unteilbar"-Demo haben am Samstagmittag über 150.000 Teilnehmer gemeldet. "Wir sind sprachlos. Kein Finale, sondern ein Aufbruch in eine solidarische Gesellschaft", hieß es in einer Mitteilung.

Erwartet worden waren 40.000 Menschen. Weil die Polizei nach eigenen Angaben den Überblick verlor, musste sie einen Hubschrauber einsetzen. Lediglich knapp 900 Beamte waren eingeplant. Unter dem Motto "Für eine offene und freie Gesellschaft - Solidarität statt Ausgrenzung" hatte ein breites Bündnis aus 4.500 Organisationen und Einzelpersonen zu der Kundgebung auf dem Berliner Alexanderplatz aufgerufen. Grüne und SPD hatten die Aktion offen unterstützt, die CDU und die AfD nicht. Von den Linken äußerte Sahra Wagenknecht Kritik, die Linken-Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger dagegen unterstützen "Unteilbar".

Foto: über dts Nachrichtenagentur