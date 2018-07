Veraison erhöht Anteil an Rieter auf 5,04 Prozent

Zürich (awp) - Die Investmentgesellschaft Veraison hat nach ihrem Wiedereinstieg bei Rieter Mitte Juli 2018 ihren Anteil am Textilmaschinenhersteller weiter erhöht. So meldete Veraison am Samstag, man habe für den SICAV Engagement Fund den Aktienanteil an der Rieter Holding auf 5,04 Prozent des Aktienkapitals bzw. der Stimmrechte aufgestockt.

Veraison ist ein Wiederholungstäter bei Rieter. Im Sommer 2015 hatte sich die Investmentgesellschaft schon

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten