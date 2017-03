Veränderungen im Verwaltungsrat von ALDI SÜD

Mülheim an der Ruhr (ots) - Roman Heini, Sprecher desVerwaltungsrates von ALDI SÜD Deutschland, scheidet aus derUnternehmensgruppe aus.Roman Heini war seit 1996 in unterschiedlichen Funktionen bei ALDISÜD international und national tätig, seit 2015 als Sprecher desVerwaltungsrates. Nach 20 erfolgreichen Jahren in derUnternehmensgruppe ALDI SÜD wird sich Roman Heini anderen Aufgabenaußerhalb des Unternehmens widmen. Das Unternehmen wünscht ihm fürdie Zukunft alles Gute.Seine Aufgaben werden zukünftig von den bisherigenVerwaltungsräten Peter Ernst und Jens Ritschel sowie ab Mai 2017 MaxHofmarksrichter gemeinsam wahrgenommen.An der strategischen Ausrichtung von ALDI SÜD wird sich nichtsändern, der Verwaltungsrat wird den bereits erfolgreicheingeschlagenen Kurs konsequent fortsetzen.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, presse@aldi-sued.dePressematerial: www.aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI S?D, übermittelt durch news aktuell