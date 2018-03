Veränderungen in der Pflege gleichen einem Langstreckenlauf (FOTO)

Heidenheim (ots) -Im Rahmen des Deutschen Pflegetags durfte die Paul Hartmann AGheute den neuen Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn, an ihremStand begrüßen. Er wurde vom Geschäftsführer von PAUL HARTMANNDEUTSCHLAND, Dr. Chima Abuba, empfangen. Jens Spahn hielt im Rahmendes Deutschen Pflegetags heute seine erste offizielle Rede nachseiner Vereidigung.Pflege steht vor Umbruch - Pflegekräfte denken an Ausstieg"Die öffentliche Wahrnehmung für den Pflegebereich ist derzeitsehr hoch. Es muss jetzt gehandelt werden, um den Pflegeberufaufzuwerten - wir stehen alle in der Verantwortung", so Chima Abuba.Denn Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland sind unzufrieden. Diesbelegt der erstmalig durchgeführte Pflexit-Monitor von HARTMANN. 54Prozent der befragten Pflegekräfte gaben an, kürzlich darübernachgedacht zu haben, aus ihrer Profession auszusteigen.Ausschlaggebend ist der permanente Personalmangel - dies bestätigtenfast drei Viertel aller Befragten (72 Prozent)."Der Pflegeberuf muss in Bezug auf Verantwortung, Gehalt undAusbildung verbessert werden. Hier ist die Bundesregierung bereitsaktiv, um Veränderungen voranzutreiben. Aber der Weg ist lang undgleicht einem Langstreckenlauf", erklärt Abuba weiter. Dass dennochEile geboten ist, betonte der Deutschland-Geschäftsführer auchgegenüber Jens Spahn während seines Besuchs am HARTMANN-Stand auf demPflegetag. "Jens Spahn muss Ausdauer haben - wir haben ihm dafürheute bereits das richtige Schuhwerk für diesen Marathon überreicht",sagt Abuba abschließend.Mehr Informationen zum Pflexit-Monitor finden Sie unterhttp://ots.de/ezZjxQ.Über den Pflexit-MonitorDer Monitor untersucht die Situation von deutschen Pflegekräften.Dabei richtet sich der Fokus darauf, ob Pflegekräfte den Bereichverlassen möchten. Die jetzige erste Ausgabe basiert auf derOnline-Umfrage unter 300 Pflegekräften in Deutschland imHealthcarepanel von DocCheck Research im Auftrag der Paul HartmannAG. Zusätzlich werden in einer repräsentativen Umfrage (n=2.038) mitYouGov Konsumenten zu unterschiedlichen Pflegethemen befragt - indieser Ausgabe zur Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten.Pressekontakt:Philipp HellmichPAUL HARTMANN AGTel.: +49 7321 36 1313E-Mail: philipp.hellmich@hartmann.infoOriginal-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell