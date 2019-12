Veränderung im Vorstand der Aral AG: Christiane Giesen zum Mitglied des Vorstands der Aral AG ernannt (FOTO)

Bochum (ots) - Zum 1. Januar 2020 wird Christiane Giesen (43) neuesVorstandsmitglied der Aral AG. Dort verantwortet sie die länderübergreifendorganisierten Geschäftsbereiche Kraft- und Brennstoff-Großhandel sowie dasFlüssiggasgeschäft. Giesen folgt Jennifer Brekau nach, die das Amt seit 2016ausübte."Christiane Giesen ist seit vielen Jahren eng mit dem Mineralölgeschäftverbunden und eine wahre Kennerin der Branche. Ich freue mich sehr auf dieZusammenarbeit mit ihr als Vorstandskollegin, um gemeinsam die Zukunft unsererTraditionsmarke zu gestalten", so Patrick Wendeler, Vorsitzender des Vorstandsder Aral AG.Giesen studierte Internationale Betriebswirtschaftslehre und begann ihreLaufbahn 1998 bei der Bochumer Aral AG. Nach verschiedenen Managementfunktionenim Marketing, Vertrieb und Pricing ist Giesen bereits seit 2017 alsBereichsleiterin für das Handels- und Großkundengeschäft in Nord-West-Europatätig. Das Vorstandsmandat übernimmt sie zusätzlich zu ihren bisherigenAufgaben.Anmerkung für Redakteure:Mit rund 2.400 Tankstellen ist Aral die Nr. 1 in Deutschland, dem wichtigsteneuropäischen Tankstellenmarkt. Der Qualitätsanbieter von Kraft- undSchmierstoffen hat seit 1898 seinen Sitz in Bochum und erfand 1924 den erstenSuper-Kraftstoff der Welt, zusammengesetzt aus Aromaten und Aliphaten - daherauch der Firmenname "Aral". Seit 2002 ist Aral die Tankstellenmarke der BP inDeutsch-land. Immer mehr Stationen werden mit REWE To Go-Shops ausgestattet undbieten den Kunden ein großes und hochwertiges Angebot an frischen Lebensmittelnund warmen Speisen.Pressekontakt:Aral Aktiengesellschaft / Bereich Presse & Externe KommunikationRückfragen bei: Detlef BrandenburgTel.: (0234) 4366-4539E-Mail: detlef.brandenburg@aral.deAral Presseportal mit vielen Hintergrund-Infos, Bild & Ton:www.aral-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33012/4459602OTS: Aral AGOriginal-Content von: Aral AG, übermittelt durch news aktuell