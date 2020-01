Veränderung in der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Dr. Steffen Spies (54) tritt zum 1. Februar 2020 in dieGeschäftsführung des Unternehmens ein- Vorgänger Marek Balon (49) übernimmt neue Aufgabe bei VolkswagenNutzfahrzeuge- Frank Jürgens bleibt weiterhin Sprecher der Geschäftsführung vonSKODA AUTO Deutschland- Jörg Nolting (56) übernimmt die Leitung des UnternehmensbereichsVertriebsorganisation, Vorgänger Michael Günther kehrt nachWolfsburg zurückWechsel bei SKODA AUTO Deutschland: Dr. Steffen Spies übernimmt als zweiterGeschäftsführer die Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Personal, IT undVerwaltung. Vorgänger Marek Balon wechselt zur Konzernmarke VolkswagenNutzfahrzeuge.Dr. Steffen Spies verantwortet zum 1. Februar 2020 gemeinsam mit Frank Jürgensdie Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. Sein Vorgänger Marek Balonübernimmt zum gleichen Zeitpunkt als Leiter Finanzielle Planung und AnalyseVolkswagen Nutzfahrzeuge eine neue Verantwortung bei der Marke VolkswagenNutzfahrzeuge in Hannover.Dr. Steffen Spies hat in den vergangenen Jahren verschiedene Aufgaben imFinanzbereich des Volkswagen Konzerns in Wolfsburg verantwortet, zuletzt alsLeiter Neue Geschäftsfelder im Bereich Konzerncontrolling der Volkswagen AG.Zuvor war Spies für die Adam Opel AG und General Motors Europe tätig. Der54-Jährige ist zudem Privatdozent an der Universität St. Gallen in der Schweiz.Frank Jürgens, der weiterhin als Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTODeutchland fungiert, erklärt: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dr.Steffen Spies, der exzellente Erfahrung in den Bereichen Finanzen undControlling mitbringt. Gleichzeitig danke ich Marek Balon für die sehr gute undimmer vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren, in denenSKODA AUTO Deutschland weiter profitabel wachsen konnte. Mit seiner hohenfachlichen Kompetenz und seiner offenen, sympathischen Art war Marek Balon einäußerst geschätzter Kollege, der bei SKODA AUTO Deutschland viele Sympathiengenießt", so Jürgens weiter. "Für die Zukunft wünschen wir ihm beruflich undpersönlich alles Gute."Eine weitere Veränderung betrifft den Unternehmensbereich Vertriebsorganisationbei SKODA AUTO Deutschland. Michael Günther (54) beendet planmäßig seinendreijährigen Einsatz bei SKODA AUTO Deutschland Ende Februar und kehrt in seineHeimat Wolfsburg zurück. Sein Nachfolger Jörg Nolting (56) war bereits in denJahren 1999 bis 2006 für SKODA AUTO Deutschland tätig. Im Anschluss übernahm erverschiedene Aufgaben im Volkswagen Konzern, zuletzt als Regionalleiter Südwestim Vertrieb für die Marke Volkswagen PKW. "Mit Jörg Nolting konnten wir einenversierten Kenner des Vertriebsgeschäfts und des Automobilhandels in Deutschlandfür uns gewinnen", erklärt Frank Jürgens. "Wir danken Michael Günther herzlichfür sein sehr großes Engagement und die erzielten Erfolge in den vergangenenJahren. Unter der Führung von Michael Günther konnte der BereichVertriebsorganisation substantielle Erfolge erzielen und wichtige Grundlagen fürden zukünftigen Unternehmenserfolg von SKODA in Deutschland legen."Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4491250OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell