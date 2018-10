Veränderung in der Asklepios Konzerngeschäftsführung (FOTO)

Hamburg (ots) -- Kai Hankeln künftig alleiniger CEO- Dr. Thomas Wolfram verlässt den Asklepios Konzern zum 31.12.2018.- Joachim Gemmel soll weiterer Konzerngeschäftsführer der AsklepiosKliniken GmbH & Co. KGaA werden.- Prof. Dr. Christoph U. Herborn soll zusätzliche Verantwortung inder Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH übernehmen.- Dr. Bernard große Broermann: "Mit der Besetzung wichtigerGeschäftsführerpositionen mit langjährig erfahrenenFührungspersönlichkeiten des Unternehmens bringen wir Verlässlichkeitund Kontinuität gegenüber unseren Mitarbeitern und Partnern zumAusdruck."Dr. Thomas Wolfram hat aus persönlichen Gründen darum gebeten, ihnvorzeitig von seinen Aufgaben als Vorsitzender derKonzerngeschäftsführung (CEO) der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAsowie als Sprecher der Geschäftsführung der Asklepios KlinikenHamburg GmbH zu entbinden. Diesem Wunsch hat der Gesellschafter desAsklepios-Konzerns entsprochen. Dr. Thomas Wolfram wird Asklepios zum31. Dezember 2018 verlassen. Alleiniger CEO des Asklepios-Konzernswird künftig Kai Hankeln sein, der bereits seit Anfang 2016 mitThomas Wolfram an der Spitze von Deutschlands zweitgrößtem privatenKlinikbetreiber stand.Dr. Bernard große Broermann, Alleingesellschafter des AsklepiosKonzerns, erklärte: "Dr. Thomas Wolfram hat in den vergangenen gutfünf Jahren die positive Entwicklung unserer Kliniken sowohl amStandort Hamburg als auch im gesamten Bundesgebiet medizinisch undwirtschaftlich maßgeblich vorangetrieben und mitgeprägt. Ihm ist esinsbesondere zu verdanken, dass die Hamburger Kliniken aus der Phaseder Sanierung und Restrukturierung herausgeführt und zu einem heuteausgesprochen leistungsstarken Klinikverbund mit einer exzellentenmedizinischen Versorgung in der Hansestadt entwickelt worden sind.Mit seinem großen Engagement und seiner Expertise hat er in denvergangenen zwei Jahren außerdem als Co-Vorsitzender derKonzerngeschäftsführung dazu beigetragen, Asklepios als Gruppewirtschaftlich solide und finanzstark aufzustellen. Ich danke HerrnDr. Wolfram ausdrücklich für seine erfolgreiche Arbeit und wünscheihm für seine private und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute.Gleichzeitig bin ich froh, dass wir mit Kai Hankeln als künftigalleinigem CEO einerseits Kontinuität und Verlässlichkeit in derFührung des Unternehmens gewährleisten, andererseits aber auch deneingeschlagenen Wachstumskurs von Asklepios entlang unsererWertschöpfungskette mit großer Dynamik fortführen können. Mit KaiHankeln, der bereits in seiner bisherigen Amtszeit die strategischeWeiterentwicklung von Asklepios mit Mut und Tatkraft vorangetriebenhat, an der Spitze wird das Unternehmen nach meiner festenÜberzeugung gestärkt aus den großen regulatorischen Herausforderungender kommenden Jahre hervorgehen und seine Position als zweitgrößterprivater Klinikbetreiber weiter ausbauen und festigen."Der CFO Hafid Rifi soll zum Jahreswechsel zusätzlichstellvertretender Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung werden.Als weiterer Chief Operating Officer (COO) neben Marco Walker, sollzum 1. Januar 2019 Joachim Gemmel neu in die Konzerngeschäftsführungder Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA berufen werden. SeinVerantwortungsbereich auf Konzernebene sollen die Aktivitäten derAsklepios Kliniken Hamburg GmbH werden. Bei dem bedeutendstenTeilkonzern von Asklepios, an dem auch die Freie und HansestadtHamburg beteiligt ist, soll Joachim Gemmel zugleich Dr. ThomasWolfram als Sprecher der Geschäftsführung nachfolgen. Joachim Gemmelarbeitet seit dem Jahr 2012 für Asklepios und ist bereits seit Juni2016 Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH. Mit seinemWechsel zum Vorsitz bleibt auch hier die Kontinuität in derGeschäftsführung gewahrt.Prof. Dr. Christoph U. Herborn, soll die Asklepios KlinikenHamburg GmbH künftig als medizinischer Geschäftsführer unterstützten.Er hat bereits seit dem Jahr 2015 Führungsaufgaben bei Asklepiosübernommen und ist als Medizinischer Direktor (CMO) der AsklepiosKliniken GmbH & Co. KGaA Mitglied der Konzerngeschäftsführung.Zur neuen Aufgabenverteilung bei der Asklepios Kliniken HamburgGmbH sagt Konzern-CEO Kai Hankeln: "Mit Joachim Gemmel alsverantwortlichem Sprecher der Geschäftsführung Hamburg und ChristophU. Herborn als Medizinischem Direktor sind wir künftig bestensaufgestellt, um die positive Entwicklung unseres wichtigstenTeilkonzerns nahtlos weiterzuführen. Asklepios ist nicht nur Hamburgsgrößter Arbeitgeber, sondern auch wichtigsterGesundheitsdienstleister der Stadt. Dieser Bedeutung wollen wir auchin Zukunft gerecht werden", sagt Kai Hankeln weiter.Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell