Verändertes Verbraucherverhalten stellt Handel vor strukturelle Herausforderungen

München (ots) -- Fast drei Viertel der Konsumenten sind bereit, für Rabatte ihre Kundendaten zu teilen.- Gleichzeitig steigen jedoch die regulatorischen Anforderungen im Umgang mit Daten.- 60 Prozent der Verbraucher sind willens, für nachhaltige Lebensmittel mehr zu zahlen.In einem zunehmend volatilen Marktumfeld stehen Handelsunternehmen vor signifikanten, strukturellen Herausforderungen. Um diesen erfolgreich begegnen zu können, sind Unternehmen gut beraten, Prozesse flexibel und funktionsübergreifend zu gestalten; Investitionen in neue Technologien sicherzustellen, um ihr Kundenverständnis zu stärken; und Partnerschaften einzugehen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. "So können sie sich neu ausrichten und den anstehenden strukturellen Wandel erfolgreich gestalten", sagt Thorsten Zierlein, Partner und Retail Sector Lead.Denn das Verbraucherverhalten ändert sich. Die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland trifft im Umgang mit ihren Kundendaten eine pragmatische Entscheidung: 69 Prozent sind bereit, ihre Kundendaten sowohl beim Online- als auch Offline-Einkauf mit den Unternehmen zu teilen, um personalisierte Angebote zu erhalten. "Es ist naheliegend, dass hier in den vergangenen Monaten ein Gewöhnungseffekt eingetreten ist", sagt Egbert Wege, Lead Partner im Bereich Retail, Wholesale und Distribution. "Die hohe Zahl ist dennoch überraschend: Noch Ende vergangenen Jahres hatten 80% der Verbraucherinnen und Verbraucher gesagt, die Pandemie habe ihre Einstellung zur Weitergabe der Kundendaten nicht verändert und nicht einmal jede Zweite gab an, mehr persönliche Daten zu teilen als vor der Pandemie."Monetäre Anreize spielen für die Konsumentinnen und Konsumenten im Umgang mit ihren Daten die größte Rolle: Rabatte sind nach Angaben der Befragten der wichtigste Grund, die eigenen Daten zur Verfügung zu stellen, gefolgt von Cashbacks in einer Höhe von rund einem Prozent des Einkaufswerts. Personalisierte Produktempfehlungen, Teilnahme an exklusiven Veranstaltungen und persönliche Ansprache sind dagegen weniger entscheidend. Für die aktuelle Studie "Strukturwandel im Handel" hat Deloitte im August und September 2021 mehr als 1.000 Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland befragt."Für die Handelsunternehmen liegen darin Chance und Herausforderung zugleich", so Zierlein. "Denn insbesondere im wachsenden Omni-Channel-Segment sind Kundendaten entscheidend, um die sich verändernden Bedürfnisse zu kennen und personalisierte Angebote machen zu können. Andererseits erwarten die Verbraucherinnen und Verbraucher einen sorgsamen Umgang mit persönlichen Daten und die regulatorischen Anforderungen bei der Erfassung von Kundendaten steigen." So stärkt zum Beispiel die ePrivacy-Verordnung die Rechte der Nutzer und schränkt das Online-Tracking ein.Doch den Verbraucherinnen und Verbrauchern geht es nicht nur um Konsum. 60 Prozent der Befragten sind bereit, bei Lebensmitteln einen Aufpreis für nachhaltigere Produkte zu zahlen. Bei Modeartikeln sind es 40 Prozent und bei Körperpflegeprodukten sind 35 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten bereit, mehr Geld zu bezahlen, wenn das Produkt nachhaltiger ist. Das gilt jedoch nicht für alle Bereiche. Die Bereitschaft, im Interesse der Umwelt Mehrkosten auf sich zu nehmen, ist bei Zeitschriften (11%), Büchern (17%) und Spielwaren (18%) deutlich geringer."Angesichts dieser vielfältigen Herausforderungen und des zunehmenden Wettbewerbs durch neue Marktteilnehmer stehen Handelsunternehmen unter erheblichem Innovationsdruck", sagt Wege. "Um in diesem volatilen Umfeld Marktanteile zu gewinnen, sind Unternehmen gut beraten, den strukturellen Wandel frühzeitig anzugehen."Hier geht's zur Studie: https://ots.de/QTOaQJEndeÜber DeloitteDeloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die mehr als 345.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild "making an impact that matters" täglich leben: www.deloitte.com/de.Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die "Deloitte-Organisation"). DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUnsPressekontakt:Christian GressnerHead of Media | Brand & CommunicationsPhone: +49 89 29036 5101 | Mobile: +49 182 94129cgressner@deloitte.deOriginal-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuell