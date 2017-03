Veränderte Dienstleistungswelt: Studie wird vorgestellt

HAMBURG (dpa-AFX) - Wie entwickelt sich der Dienstleistungssektor in Norddeutschland? Zur Beschäftigungsentwicklung hat die Gewerkschaft verdi zusammen mit der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung eine Studie in Auftrag gegeben, deren detaillierte Ergebnisse am Dienstag (11.00 Uhr) in Hamburg präsentiert werden.



Untersucht wurden demnach die Bereiche Einzelhandel, Logistik, Gesundheitswesen, IT und Banken in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Insgesamt wächst demnach der Dienstleistungssektor in Norddeutschland. Jedoch werden, wie in der Industrie, auch in der Dienstleistungsbranche der Studie zufolge vor allem einfache und wiederholende Tätigkeiten in Zukunft durch Digitalisierung und Automatisierung ersetzt werden. Davon seien rund 300 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Norddeutschland betroffen, allein in Hamburg seien es rund 80 000 Jobs. Die Gewerkschafter haben weniger Sorge vor einem Wegfall der Arbeitsplätze als vor "der Entwertung von Arbeit"./alb/DP/fbr